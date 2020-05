Sigue sin respuestas, el empleado despedido por la empresa CMS

POSADAS. Se agravó la situación del empleado ilegalmente suspendido y ahora cesanteado Víctor Batista, con la confirmación de su reemplazo por parte de la empresa Compañía Misionera de Seguridad, una firma que según aseguró el trabajador, pertenece a un familiar del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

Luego de su denuncia pública en MisionesCuatro, por una suspensión irregular la semana pasada, Batista confirmó que este lunes se presentó a su puesto laboral como personal de seguridad en el Hospital Materno Neo-natal. Sin embargo, encontró a otra persona reemplazándolo. Ello pese a que formalmente, no llegó un telegrama de despido a su vivienda.

Foto ilustrativa

En diálogo con este medio, Batista sostuvo que en el telegrama de suspensión que recibiera a principios de mes, “por una causa inventada”, CMS CRL, la informaba que el día 9 del corriente, lo ubicarían en algún puesto laboral. “Pasaron más de 10 días y estoy sin puesto de trabajo y sin telegrama de despido”, contó.

“Cuando me presento en el lugar de trabajo, en el Materno Neo-Natal, ya había otra persona. Me presenté a la empresa para reclamar por mi situación laboral y dijeron que estaban respondiendo las cartas documento. Pero hasta ahora, no tengo ninguna respuesta de la empresa. Envié un telegrama solicitando mi situación laboral y hasta el momento, no me dieron respuestas. Quiero trabajar porque soy el sostén de mi familia”, enfatizó.

Otra grave denuncia contra CMS SRL

Por otra parte, Batista aseguró que la empresa le solicitó que renuncie, como lo han hecho con otros empleados, para evitar que los trabajadores acumulen antigüedad. La maniobra con visos de ilegalidad, consisten en obligar a la renuncia a los empleados, para luego ser recontratados. “No quieren que el personal mantenga la antigüedad y les hacen creer que los van a tomar. Pero hasta ahora, a ninguno los recontrataron”, sentenció.

De acuerdo con este ex empleado recibió la suspensión por negarse a firmar un recibo de un supuesto adelanto de 11 mil pesos que los trabajadores de CMS SRL, nunca perciben. Como se negó a firmar el recibo, lo sancionaron por una supuesta falta a una capacitación de Protocolo Covid-19 que no tuvo lugar.

Cabe destacar que el cuestionado ministerio de trabajo de la provincia, a cargo de Silvana Giménez, no interviene para defender los derechos de los trabajadores de CMS SRL, una empresa cuyo propietario tendría aceitados vínculos con la cúpula del partido de la Renovación.