POSADAS. Fracasaron las negociaciones entre el Consejo General de Educación y los docentes autoconvocados y sindicatos disidentes de Misiones, quienes preparan una asamblea en Eldorado, para definir los pasos a seguir en el marco de la puja salarial y laboral con la provincia.

Tras el cuarto intermedio consensuado el pasado 9 de febrero, este miércoles volvieron a reunirse representantes de los Trabajadores de la Educación en lucha – ATE- CTA A, UTEM – CTA A; UDNAM, MPL; las agrupaciones Corriente Nacional Docente Conti Santoro, Tribuna Docente y Docentes Autoconvocadxs- y autoridades educativas, señalaron los encargados de prensa de ATE y CTA.

En la reunión anterior el gobierno provincial había propuesto un salario básico para el cargo testigo de maestra de grado sin antigüedad de $13.150, con el que se garantizaría un salario mínimo de $ 36 mil para ese cargo. En tanto, en la asamblea de Dos de Mayo, realizada el pasado 11 de febrero, los trabajadores consensuaron una contrapropuesta que lleva el básico a 18.600,77 para el cargo testigo, “intentando así recuperar la pérdida del poder adquisitivo, erradicar el perverso piso de garantía provincial y nacional, corregir el achatamiento de la pirámide salarial”, señalaron desde la multisectorial.

Esta propuesta fue presentada ante el presidente del CGE Alberto Galarza, quien estuvo acompañado por los diputados Ricardo Welbach, Rossana Franco y María Cristina Bandera, entre otros. El rechazo a este pedido llegó después de una serie de consultas que estos funcionarios realizaron con el ministro de Educación Miguel Sedoff y el propio gobernador Oscar Herrera Ahuad.

“No hay ninguna posibilidad de acercarnos a lo que Uds piden”, sostuvo Galarza quien agregó “no podemos, estamos muy lejos. No estamos en condiciones ni siquiera de hacer una contrapuesta”, dijo el funcionario, de acuerdo con ATE – CTA Misiones.

Nos están empujando a las calles

Ante esta situación, Leandro Sánchez, secretario general de UTEM CTA A remarcó al finalizar el encuentro, que esta postura del gobierno provincial “los está empujando nuevamente a las calles” a disputar allí los derechos que se están reclamando. “Nosotros vinimos con una contrapropuesta, abiertos al diálogo, con una contrapropuesta consensuada entre todos los sectores, nos dijeron que no, que con esos números no se pueden negociar, no nos quisieron decir si hay alguna otra propuesta” destacó Sánchez.

Según la intersindical de disidentes, este viernes, el gobierno se reunirá con los integrantes de los sectores “amigos” al oficialismo provincial. “No nos debe extrañar que mañana jueves 18, cuando se reúnan con los sindicatos pro patronales con UDPM a la cabeza, rubriquen un acuerdo que mejore tímidamente la pauta ofrecida inicialmente, acercando el porcentual a 30%, como prevé el techo fijado desde Nación. Es así como se busca fortalecer la alianza que tan bien le ha redituado al poder y que tantos dolores nos ha significado”, advirtió Carlos Lezcano (MPL), uno de los integrantes de la mesa por el sector docente.

Por su parte, Juan Valenzuela representante de ATE docentes planteó además la preocupación por las condiciones en las que se encuentran las escuelas para el pretendido regreso a la presencialidad, tema del que este jueves, no se habló en la reunión. “Estamos preocupados por la vuelta, por la incertidumbre de no saber cómo se va a empezar, cuáles son los protocolos, la vacunación, cómo están las escuelas, la infraestructura. No están dadas las condiciones y tenemos trabajar con nuestros colegas para que cada vez seamos más luchando por un salario digno y esas condiciones tal como lo hicimos el año pasado”, señaló.

El viernes asamblea en Eldorado

Esta negativa de las autoridades educativas de discutir la contrapropuesta de los trabajadores será puesta a consideración de la asamblea convocada para este viernes 19 de febrero en Eldorado.

“Con esto vamos a la asamblea de Eldorado y vamos a exponer a nuestros compañeros que es lo que nos contestó el patrón y seguramente vamos a definir un plan de lucha porque tenemos que ir por nuestro objetivo” destacó Estela Genesini secretaria general de UDNAM, en relación al básico de 18.600,77 que reclaman.