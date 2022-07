Sindicalista denuncia apriete y violencia en el Mercado Central

POSADAS. Los conflictos en el Mercado Central continúan y, en esta oportunidad, en diálogo con el programa TVA Alejandro Fidela, denunció apriete, violencia y zona liberada en ese sitio.

“Tengo prohibido el ingreso desde el 2014, después que firmamos el acuerdo con los empresarios que tenían que tomar el blanco a los trabajadores. Ese acuerdo está homologado por el ministerio de la provincia de misiones, están los de ATE, CTA de testigos, el acuerdo era que los empresarios tenían que tomar en blanco a los trabajadores y los que sobraban tenían que forman una cooperativa, no ocurrió nunca tomaron en blanco a los trabajadores”, declaró el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Mercado Central.

Y agregó: “en el 2015 presenté notas en el ministerio de trabajo porque cada seis meses teníamos que reunirnos”.

Asimismo, denuncia a uno de los empresarios del Mercado apodado”Bruja” por apriete, violencia y zona liberada.

Dijo que el hombre ejerce violencia “ya tiene denuncia y obliga que se compre en su puesto. Él manda a patotear y romper vehículos, a un tipo de dejaron en terapia intensiva, a un trabajador lo fueron a buscar a la casa tengo videos y casi lo mataron”, contó Fidela.

“La sanción de ‘Bruja’ es, vos no me hacés caso, yo no te dejo trabajar”, declaró.