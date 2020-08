“Somos jóvenes emprendedores y pedimos trabajar”, dijo comerciante de Piray

PUERTO PIRAY. El reclamo de comerciantes y de PyMES para retomar las actividades bajo cumplimiento de los protocolos sanitarios por Covid-19, sigue haciéndose oír en la comuna que conduce el cuestionado intendente renovador Carlos Lezcano.

Belén Brunaga, responsable de una cancha de futbol 5 y una casa de comidas, contó a MisionesCuatro que sigue sin conseguir la habilitación formal y por escrito para retomar la actividad. Hubo una mesa de diálogo con Lezcano, tras las protestas de decenas de comerciantes del pueblo, pero sólo consiguieron un acuerdo de palabra.

En el contexto de la cuarentena por el coronavirus, “ninguna actividad deportiva se puede desarrollar sin habilitación. Hubo un acuerdo de palabra, (donde Lezcano les habría dicho) que podíamos iniciar la actividad. Pero nosotros queremos el papel, la habilitación legal”, comentó Brunaga, añadiendo que intentaron retomar la actividad, pero hubo atropello por parte de inspectores y policías

La joven sostuvo que no hubo casos de coronavirus en la comuna, pero “no se explica” cómo no se habilitan algunas actividades. “Estamos hablando de una actividad deportiva que tiene que ver con la salud. Hacemos viandas (con delivery) pero trabajamos al 20%. No nos notifican si podemos abrir o no el restaurante. Los ingresos son muy bajos para sostener abogados, protocolos, alquiler y luz”, se quejó Brunaga.

“Por suerte esto es un club y tenemos el apoyo de la institución”, añadió.

Consultada por MisionesCuatro, Brunaga admitió que puede haber una suerte de discriminación contra algunos comerciantes, mientras que otros pueden operar sin ser hostigados por inspectores municipales. “La semana pasada hubo una mesa de diálogo con Lezcano, pero él niega la discriminación a comercios”, expresó la joven.

“Somos jóvenes emprendedores que apostamos al pueblo. Sólo pedimos trabajar”, remató.