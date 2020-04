Szychowski “es una persona de bien, que conoce la actividad”, dijo Fridlmeier

POSADAS. Para el director del INYM por la provincia de Corrientes, Esteban Fridlmeier, el nombramiento de Juan José Szychowski comom presidente del Directorio del instituto, cuenta con un amplio consenso de las asociaciones de productores, por lo que esperan poder gestionar y trabajar, sin injerencias políticas.

Szychowski, “es una persona de bien, íntegra, un profesional instruido que conoce de toda la vida, la actividad yerbatera”, aseguró Fridlmeier, en defensa del nuevo titular del INYM, de quien añadió, “pertenece a una familia emblemática” en el ámbito de la yerba mate.”

“Es un productor que trabaja con la cosecha. Estuvo involucrado en la confección del convenio de corresponsabilidad gremial (para el blanqueo de tareferos). Nunca escuché nada malo de él y fue nominado por las asociaciones para ese cargo”, insistió Fridlmeier, y añadió: “Esperemos que pueda hacer una buena gestión”.

Según Fridlmeier, “creo que los directores del INYM estamos de acuerdo con la designación (de Szychowski)” que es “alguien del sector y una persona de bien. Entendemos que se va a poder trabajar en cooperación y gestionar sin una cuestión política (de por medio) La tarea del INYM está dando sus resultados”, opinó el director.

En cuanto a las críticas del diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, Fridlmeier les restó importancia y las interpretó dentro del “estilo político” del presidente del PAyS (Partido Agrario y Social). “Lo conozco a Cacho y escucho su programa que emite desde San Vicente. es típico de su estilo, mal no le fue, porque es diputado nacional. No me sorprende lo que dice y hace”, remató.