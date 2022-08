BUENOS AIRES.Este lunes 22 de agosto, la organización social TECHO lanzará su campaña nacional #GeneraciónActiva con el objetivo de invitar a las nuevas juventudes a sumarse al voluntariado en villas y asentamientos.

Según informaron desde la ONG a través de un comunicado de prensa, la campañacontará con acciones en redes sociales y una intervención llamada “5.687 viviendas”, que será instalada el miércoles 24 de agosto a las 11.30 horas frente al Congreso para visibilizar la emergencia habitacional en barrios populares de Argentina. Quienes tengan interés en sumarse a la experiencia de voluntariado, pueden hacerlo ingresando en generacionactiva.techo.org.ar.

Actualmente, en el planeta habita la generación de jóvenes más numerosa de la historia: son 1.800 millones que viven en un mundo en crisis socioeconómica, ambiental y con profundas desigualdades de género y pobreza estructural.

Frente a esta realidad, son las nuevas generaciones quienes se conectan y construyen redes para proponer soluciones innovadoras y exigir la acción política de los gobiernos en pos de la construcción de sociedades más justas que garanticen el acceso a derechos de los sectores más vulnerables.

Las palabras de Belén Rojas, la directora de TECHO – Misiones

“Con esta campaña queremos visibilizar la participación de las juventudes en la lucha por los derechos y sumar a 1.000 voluntarias y voluntarios para potenciar nuestro impacto. Hoy en Argentina 5 millones de personas viven en situación de pobreza en pésimas condiciones de vivienda y hábitat en barrios populares. Una de las formas de activar de las juventudes es a través de la experiencia de voluntariado, que permite conocer esta realidad y accionar junto a las comunidades para transformarla”, sostuvo Belén Rojas, Directora General de TECHO Misiones.

Del 22 al 26 de agosto, la organización difundirá en plataformas digitales las distintas formas de sumarse al voluntariado, a través de diversos programas y proyectos. Además, el miércoles 24 de agosto a las 11.30 horas se realizará la intervención 5.687 viviendas en el Congreso de la Nación, (Av. Entre Ríos entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en CABA) que consistirá en la instalación de 5.687 estructuras en miniatura que representan la cantidad de barrios populares existentes en Argentina según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares.

Sobre el trabajo de TECHO

TECHO es una organización social presente en 19 países de Latinoamérica, trabaja en barrios populares de Argentina desde el año 2003, promoviendo espacios de participación comunitaria y respuesta frente a la falta de acceso a un hábitat digno que se vive en dichos barrios, mediante la ejecución de proyectos de infraestructura comunitaria y programas de construcción de viviendas de emergencia, construcción de veredas y ciclos de formación.

En estos casi 20 años de trabajo, ha construido más de 17.000 viviendas de emergencia, más de 12.000 metros de veredas, dictado más de 150 ciclos de formación y ejecutado más de 550 proyectos de infraestructura comunitaria, con la movilización de más de 350.000 voluntarios y voluntarias.

Sobre la intervención “5.687 viviendas”

Como organización con presencia nacional, TECHO realiza esta acción que busca visibilizar en redes sociales, en medios de comunicación, en las calles y frente a la sociedad en general la emergencia habitacional en la que viven más de 5 millones de personas en 5.687 villas y asentamientos de Argentina.

Se realizará en el Congreso de la Nación el miércoles 24 de agosto a las 11.30 horas, como epicentro de la campaña nacional de voluntariado que se desarrollará durante todo el mes. A través de la colocación de 5.687 estructuras de “mini viviendas”, se apunta a dimensionar cada uno de los barrios populares del país, su realidad cotidiana y la falta de acceso a derechos de sus pobladores. Es fundamental hacer visible el problema para poder sumarse a la construcción de soluciones.

Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares

El ReNaBaP es el relevamiento de villas y asentamientos de Argentina que actualmente coordina la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se realiza en articulación con organizaciones sociales desde la creación del Registro como política pública, enmarcado en la Ley 27.453.

Según la última actualización (a diciembre de 2018), en Argentina existen al menos 5.687 barrios populares en los que viven 1.168.731 familias y aproximadamente 5.000.000 personas.

Las villas y asentamientos representan 590 kilómetros cuadrados, la superficie de casi tres veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 66% de los barrios populares, la mayoría de sus habitantes no accede formalmente a la energía eléctrica, en el 90% no cuenta con red de agua corriente, en el 97% no accede a una red cloacal formal, y en el 88% no accede a una red de gas natural.

Para contactos con TECHO – Misiones, comunicarse con María Belén Rojas, Directora General Sede Posadas, al(376) 154822295, y/o al mail belen.rojas@techo.org