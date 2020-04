Temor de familias por posible desalojo compulsivo en Garupá

GARUPÁ. Según contó Irma Ferreira a MisionesCuatro este viernes, unas 30 familias del asentamiento ubicado en las 7 Hectáreas, podrían quedar sin techo y a la deriva, si continúan los trabajos de alisamiento llevados a cabo por máquinas del municipio, sin que sean relocalizadas. Ella misma es una de las que podría quedar con lo puesto.

En diálogo con este medio, Ferreira expresó que esta mañana, su hijo le reveló que empleados municipales a cargo de trabajos de preparación del terreno, lo amenazaron con que deje el lugar por la fuerza. Pese a no contar con otro lugar donde instalar sus viviendas.

“Anteayer comenzaron las tareas de movimiento de suelo. Mi hijo me dijo, ‘mami, un empleado municipal me dijo que vaya saliendo porque me va a atropellar con la máquina’. No pueden hacer eso. Una encargada municipal me dijo que les van a dar lotes y tierras. Mi preocupación es por las amenazas”, relató Ferreira.

Según contó la mujer, estaban informados de un trabajo de apertura de calles, pero, recientemente, se enteraron de un loteo para instalar viviendas prefabricadas del Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional). “Me preocupa el loteo para viviendas del Iprodha y el basural que se está haciendo en la zona”, expresó.

Según Irma, de acuerdo con un censo que se hizo hace 4 años, “son más de 30 familias” en este asentamiento en las 7 Hectáreas, y “supuestamente se iba a mensurar un terreno”, cercano, para reubicar a las personas.

“Estoy sin respuesta y no veo la casa que prometieron. Me preocupa la amenaza. Yo respeté su decisión. Me informaron que iban a abrir calles, pero no sabía del loteo. Las familias están preocupadas, quieren una respuesta. Quieren que vengan funcionarios, y nos reubiquen en un lugar digno”, puntualizó.

Por otra parte, Ferreira dijo que están hace 2 meses sin agua potable, porque en tareas con maquinarias, derrumbaron el pozo de agua del que se proveían en el lugar.