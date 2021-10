Tiene dos hijas de 5 y 9 años de edad y quiere recuperar la casa que le usurparon

POSADAS. Mariana Rodríguez, una joven madre de dos menores de edad, denunció públicamente haber sufrido la usurpación de su vivienda en el barrio Tacuaritas II, el pasado 23 de septiembre, pero el juez que entiende en la causa no interviene y ella no puede recuperar su propiedad y las pertenencias que quedaron en el inmueble.

Según confió a MisionesCuatro, después de haber estado algunos días con su madre, para acompañarla por un tratamiento médico, regresó a su vivienda y se encontró con tres adultos y dos menores, instalados en la misma. En realidad, Rodríguez está tramitando un permiso de ocupación y considera que la propiedad le pertenece.

Los supuestos usurpadores sostienen haber comprado el terreno por unos 250 mil pesos, según reveló Rodríguez a este medio, y se niegan a dejar la propiedad a menos que les reintegren esa suma. La joven madre de dos niñas de 5 y 9 años de edad se quejó por la inacción de la justicia. Y aseguró que pretende recuperar su vivienda y sus pertenencias.

“Me usurparon la casa. No había dejado ni una semana (sola), porque me había retirado a la casa de mi mamá, porque me hago tratamientos de depresión, y dejé algunas cosas en la casa. Pero cuando fui a ver, había una chica adentro con dos muchachos”, contó la joven, en diálogo con MisionesCuatro.

¿Una compra de 250 mil pesos?

De acuerdo con Rodríguez, los “usurpadores” dijeron que “compraron la casa por 250 mil pesos. Que la compraron a una tal Fátima Castilla. Les dije que yo era la dueña y me dijeron que no iban a salir de ahí. Que ella compró”, denunció la joven, añadiendo que ahora está residiendo en la casa de su madre.

“Hice la denuncia pero hace casi un mes y no tuve respuestas. No me dicen nada. Pero no entiendo cómo el juzgado no hace nada sabiendo que hay cosas mías dentro de la casa todavía”, comentó Rodríguez, añadiendo que también quedaron pertenencias de sus hijas en la vivienda presuntamente usurpada.

Ante la consulta de este medio, Rodríguez reveló que la comisaría 14ª está investigando el caso, pero no hay avances. “Quiero que me devuelvan mi casa. Tengo dos nenas menores y es mi casa. Sufrí para hacer la casa y esa gente se metió nomás”, expresó.

Lo que sostuvo la denunciante ante la Comisaría 14ª

De acuerdo con la denuncia policial que Rodríguez formuló ante la Comisaría Seccional 14ª, el pasado 19 de septiembre se retiró del inmueble ubicado en calles Guayrá y Cabeza de Vaca nº 32, para un tratamiento por depresión. Fue con sus hijas a la casa de su madre en Parque Adan. Pero, cerca del mediodía del 23 de septiembre, volvió a su domicilio y se cnontró con personas desconocidas habitando la misma. “Entre ellos observó a una persona mayor desexo femenino, dos personas mayores de sexo masculino y dos menores de edad”, relató Rodríguez en su denuncia policial.

“Al explicarles que ella está tramitando el permiso de ocupación de ese terreno, los mismos le manifestaron que no saldrían de allí hasta que les devuelvan el dinero. Hace constar (la denunciante) que dentro del domicilio había dejado un colchón de una plaza, un colchón de dos plazas, un sillón plegable, dos pares de zapatillas, y una mesa”, señala la denuncia de Rodríguez. Interviene en la causa el Juzgado de Instrucción 2 de Posadas.