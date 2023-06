Trabajo vs planes sociales: “Se va perdiendo es la cultura del trabajo en las chacras”

El productor autoconvocado de la zona norte de Misiones, Sergio Delapierre, brindó una entrevista al programa “Otro Día Más”, conducido por Pablo García y Romina Mazur, que se emite por la radio Social Club 97.7, respecto a la situación que viven los productores agropecuarios, respecto a las dificultades que padecen a la hora de conseguir mano de obra en las chacras.

También se refirió de la reunión realizada en las últimas horas, que fue organizada entre AMAYADAP, APICOFOM y el el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde se solicitó a la cartera laboral “la compatibilidad 100% efectiva” entre planes y trabajo registrado.

“Esto es realmente complejo, todo lo que es fenómenos sociales y culturales son cuestiones complejas y que se van produciendo con el paso del tiempo y por distintos eventos”, expresó Delapierre.

Asimismo, agregó: “otro problema que ya tiene más de 10 años, quizás más de 15 años, que son la distribución de dinero a cambio de nada sin contraprestación. A pesar de que figuren los papeles que hacen, te pintan 10 metros de cordón cuneta, pero esos son trabajos que no son productivos. También hay asociaciones realizan huertas o realizan algún trabajo en algún merendero, en ese caso, se puede decir que hay una contra prestación mínima y ponerle que eso en algo se puede justificar, pero, mayormente el problema viene de que como no hay fuentes de trabajo importantes y como hay un manejo político de la gente”.

“Es un sistema eso de darle dinero para que luego los tengan enganchados de por vida. Eso perjudicó muchísimo porque el joven se fue alejando de las chacras porque buscaba otros horizontes”, expresó Delapierre.

Asimismo, relató la situación que se viven en las chacras: “en la parte agraria, donde los trabajos son bastante rústicos, son más sacrificados, hay muy poca gente, por ejemplo, una gran empresa que es muy eficiente con maquinaria, con plantaciones de buena productividad, etcétera, con un buen staff de técnicos, por ahí tiene una relación de mano de obra menor que un pequeño productor que tiene cinco hectáreas o 15 hectáreas y que necesita uno o dos personas en determinado momento del año. Entonces, una empresa grande que tiene su propia cuadrilla de cosecha, su staff de personal fijo, es más llevadero, es más fácil de tener un trabajo constante y un costo razonable porque tienen más rentabilidad”, explicó.

“El problema está generalmente en el pequeño productor que tiene una rentabilidad muy magra porque los rendimientos de su chacra rondan entre los 3 mil y 4 mil kilos de hoja. El productor con eso no puede mantener un personal ¿Qué hace? Recurre al personal eventual, o sea, al changarín, ahí tienes dos alternativas, lo puedes registrar por un mes y tenés que darle, siguiendo toda la legislación que es correcta, ropa, botines, todos los elementos de seguridad, higiene y tenés que inscribirlo”, añadió el productor yerbatero.

“Entonces, ¿Qué hace para trabajar diez o quince días? dice ‘tomo a este vecino mío que se ofreció a trabajar, le pago lo que corresponde, pero no lo inscribo y el hombre acepta porque está con un plan y dice, ‘me ahorro el trabajo de tener que pedir baja’. Todo eso hace entre el plan y las dificultades de un pequeño y mediano productor para registrar a una persona”, detalló Delapierre.

“En definitiva, lo que se va perdiendo por otro lado es la cultura del trabajo en las chacras. Por ejemplo, hemos tenido el caso de un problema que parece pavo, pero que son el estado de los caminos del interior. Es clave el estado de los caminos, la conectividad, que también nos dice ningún joven puede estar desconectado a través de su celular con el resto de sus amigos, se manda a mudar de la chacra y se va al pueblo”, comentó.

“Si una persona tiene que ir a la chacra todos los días tiene un costo altísimo porque tiene que tener un buen vehículo y, cuando llueve tampoco puede ir. Entonces ahí viene el tema de la inseguridad rural, que fue el motivo de la fundación de nuestra agrupación”, declaró el productor.

En el tramo final de la entrevista, se refirió a la reunión realizada entre el sector foresto-industrial y el Ministerio de Trabajo de la Provincia: “se convino en hacer el acta muy vasta, pero con dos temas fundamentales, pedir la compatibilidad 100% efectiva y solicitar la prórroga del decreto 514-2021. Me entero de que hay una noticia de que ya la Nación acababa de dictar una resolución dictando la compatibilidad de la tarjeta alimentar, que era lo que había quedado afuera y declarando que, a partir de ahora, todos los obreros podrían trabajar en forma temporaria, por supuesto, sin perder los beneficios de los planes. Bueno, esto es una comunicación que luego llamé por teléfono al Ministerio de Trabajo para tener la noticia correcta oficial y hoy la ministra Silvana Giménez me dijo ‘todavía no tenemos la comunicación oficial ni fue publicado en el Boletín Oficial’”, comentó Delapierre.

“Esta noticia tenemos que manejar como una posibilidad, es un anuncio oficial desde la Secretaría de Desarrollo de la Nación, pero hay que esperar que simplemente con punto y coma y que se publique en el boletín oficial para que tenga vigencia”, precisó.