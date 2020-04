Foto: San Vicente Informa

“Lamentablemente tenemos dos casos de CODIV-19 en nuestro pueblo, por eso la convocatoria a una conferencia de prensa para aclarar un montón de cosas que se escuchan y no ayudan al problema que estamos teniendo”, declaró el jefe comunal.

Luego habló el Doctor Antonio Pauluk, Director del Hospital, quien dice «voy a hablar dos cositas importantes, primero sobre los medios de comunicación y luego sobre los dos pacientes. Le pido a los medios de comunicación que serán responsables porque el comunicar debe ser preciso y certero, se dijeron muchas cosas que asustan a la gente y no suman, restan. Esto es para todos los medios en general, no den información que no sepan porque agravan la situación, hoy es momento de acompañar a estas personas, proteger al pueblo. La información se les dará en tiempo y forma y cuando amerite. La información no la da el municipio, la da la provincia, la da el señor gobernador».

Luego si se refirió a los recientes casos positivos: “el señor es oriundo de San Vicente, vivo de Brasil, entró el día nueve (de abril), manifestó síntomas días después, concurrió al hospital, se tomaron todas las medidas según protocolo, se le sacó muestras, dio positivo, la provincia informó. El paciente está en Oberá porque requiere un centro de mayor complejidad, estaba acompañado de su señora, también se le tomó las muestras, dio positivo”.

En ese sentido, el médico pidió “responsabilidad” a los medios de comunicación al momento de informar: “informa la provincia y nadie más que la provincia, así que está también en Oberá de manera preventiva».

Aclaró que el hombre tuvo contacto con algunas personas, esas personas están identificadas, aisladas y se le tomaron muestras.