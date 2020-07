Una persona detenida está “privada de su libertad, no de su dignidad”, dijo Barros

POSADAS. “Gracias a Dios en la provincia se van reactivando muchas cosas lo que permite a muchas personas tener algún ingreso para sobrellevar este momento difícil, desde Cáritas estamos asistiendo a las parroquias con más dificultades”, comentó el padre Alberto Barros, titular de Cáritas – Posadas, sobre el trabajo que llevan a cabo en tiempos de pandemia del novel coronavirus.

El párroco insistió en que conseguir alimento es lo más difícil para las familias socialmente desfavorecidas que Cáritas asiste. Y puso especial énfasis en el trabajo con las poblaciones carcelarias.

Según Barros, Cáritas asiste a las parroquias “con todo lo que es mercadería” pues “conseguir el alimento cotidiano, es el gran problema de muchas familias”. “También asistimos con abrigos y ropa”, acotó.

Por otra parte, Barros ponderó el trabajo que realizan desde hace meses con las poblaciones carcelarias, tanto de penales de mujeres como de varones.

“Asistimos con ropas y mercadería. Estuvimos trabajando mucho con la Unidad Penal de Mujeres, en Villa Lanús, con la UP de Loreto. Ahora tenemos un pedido de la UP 4, de menores. La situación de una persona detenida siempre es difícil. Lo nuestro es recordar que una persona detenida, varón o mujer, está privada de su libertad, pero no de su dignidad”, sostuvo el párroco.

“Toda persona digna merece la atención correspondiente y todo lo que necesita para estar bien”, insistió.

De acuerdo con Barros, en el Penal de Mujeres, Cáritas colaboró con pintura “para que las detenidas de la UP 5, tengan ámbitos mucho más dignos y humanos”.

“Un penal es parte de una sociedad y es bueno que no quede invisibilizado”, concluyó.