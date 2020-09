Uniformados confirman la marcha de este martes a Gobernación

POSADAS. Noelia Britez, integrante de un grupo de esposas de policías de Misiones, confirmó a MisionesCuatro que pese al aumento a través de un bono extraordinario del 12%, en negro, anunciado por el gobierno para los uniformados, los policías y penitenciarios mantienen la protesta y marcha de este martes 1 de Septiembre.

Dado que habrá cortes de ruta en distintos puntos de la provincia, por el reclamo salarial docente, Britez sostuvo que no saben a qué hora llegarán los policías y penitenciarios del interior de la provincia. Por lo que se van a concentrar a las 7.30 en el Mástil de Posadas (Avenida Mitre y Avenida Uruguay) y esperarán hasta las 9 para marchar hacia la Gobernación de Misiones. “No podemos hacer algo muy estructurado porque sabemos que hay luchas en toda la provincia”, dijo Britez a MisionesCuatro.

La cuestión salarial y las horas extra

“Mi esposo, es sargento ayudante, con 22 años de antigüedad, tiene un sueldo básico de $2.910. Y de bolsillo cobra $50 mil. Por hijo (de asignación familiar) pagan 675 pesos. (Reclamamos) el tema de la obra social, del IPS, donde los médicos te cobran un plus muy alto. Si tenemos 2 o 3 hijos, se nos hace muy complicado pagar 1000 pesos por consulta. La mayoría tenemos préstamos y tarjetas, nunca podemos decir vamos a ahorrar”, detalló Britez sobre la situación económica de los uniformados, que, de todas formas, es privilegiada respecto de otros sectores, como Educación, Salud Pública y Desarrollo Social, cuyos salarios en promedio, rondan los $23 mil.

Por otra parte, Britez reveló que otro de los puntos de reclamo, es el pago de las horas extra. “Las horas extra son muy manoseadas por el sistema. Mi esposo debería cobrar con el máximo de horas extra… y le terminan pagando 1000 pesos, a veces le pagan y a veces no, y no sabés cuándo. Para cobrar horas extra es una odisea y hasta ahora no le pagaron”, comentó la mujer.

“El trato es muy precario. En una comisaría, los que tienen que hacer muchas horas de guardia, no tienen cocina ni ducha. No tienen para volver a la casa. No tienen elementos de higiene. No les repartieron alcohol en gel ni barbijos. Eso llegó a muy pocos lugares”, confió Britez respecto de los elementos sanitarios para protegerse de contagios de coronavirus (SARS-CoV-2).

Lo que van a reclamar y el tiempo que estarían frente a Gobernación

Consultada por MisionesCuatro, Britez adelantó que van a luchar por el máximo aumento salarial posible, en torno al 60%. “De forma pacífica, pedimos que la plana mayor de la policía, nos escuche. Pedimos que entiendan nuestra situación”, recalcó la mujer.

Por otra parte, Britez dejó en claro que buscan conformar una Mesa de Diálogo, pero “con un referente de cada unidad regional, pero que puede ser un familiar directo y con asesoramiento jurídico. Vamos a la plaza y esperamos que todas las familias (policiales) lleguen de forma pacífica. No sabría decir cuánto tiempo estaremos, todo depende de la disposición al diálogo que tengan. Puede ser un hora o un día. Esperamos que el Ministro de Gobierno (Marcelo Pérez), nos reciba”, remató.

Además, “a mi esposo en 20 años de servicio, le entregaron dos camperas”, dijo la mujer, dejando en claro que nunca le proveyeron de un uniforme completo.