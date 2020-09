Usurpación y violencia: Ex intendente de Montecarlo y su familia fueron salvajemente agredidos

El testimonio completo

Te levantas un domingo a la mañana, desayunas con tu familia. Organizas para almorzar en casa de tu suegro, y ese domingo se convierte en caos.

Camino a casa de mi suegro, Ricardo Meili, paso por un terreno que compramos allá por el 2011 con mi esposa, con sacrificio y mucho laburo, y me encuentro con que nos habían cercado el terreno, dividiéndolo en dos. Así como lo cuento.

Alguien se adueñó de tu terreno, y te lo cercó.Obviamente, saco fotos, aún sin poder creerlo, y me comunico con la Comisaria de Montecarlo para radicar la denuncia correspondiente.

La persona que toma las denuncias no estaba, y me piden que pase alrededor de las 13.30 hs. Voy a la hora indicada, y empiezo a radicar la denuncia.En eso un Oficial me pregunta si había alguien en mi terreno, porque habían recibido un llamado de que había gente peleando.

Termino el tramite, y voy al terreno, encontrando a mi familia que había ido hasta el lugar a ver que pasaba, en el estado que podrán ver en las fotos y videos que acompañan este relato.

La Sra. Irma Pintos y su familia, Julio Carlos Aquino, Julio Cesar Aquino y Francisco Aquino, quienes hace varios años están intentando adueñarse de nuestra propiedad, son los responsables no solo de la usurpación, sino de todos los daños físicos que recibió mi familia.

Hicimos un muro, lo rompieron, usurpan la casa donde viven actualmente. Que más? Este es el país que queremos? Donde los inescrupulosos se quedan con lo que quieren, y los demás trabajamos, pagamos impuestos, para ver como avasallar nuestros derechos?

Mi suegro Ricardo Meili, una persona mayor, con cortes y golpes en todo el cuerpo, mi esposa, Natalia Meili con un ojo negro ocasionado por una trompada. Mi cuñado, Fabian Meili, con golpes varios, mi hijo Gian Franco, una pierna inflamada y raspones por todos lados. Mis hijas más chicas, aterradas y con varios raspones.Y eso sin contar que hasta nos amenazaron con armas blancas.Pueden decir lo que quieran, pueden tratar de explicar lo inexplicable, pero la verdad está en fotos y videos.

Y la Justicia? Tan difícil es dar un fallo y terminar con cuestiones de este tipo? Dudas? No sé que dudas puede haber, cuando nosotros tenemos Escritura e impuestos al día, y la otra parte nada.

Hoy nos pasó a nosotros, mañana le puede pasar a cualquiera de los que está leyendo este mensaje.Solo pedimos que la Justicia aparezca, y que situaciones de este tipo no lleguen a estas instancias de violencia.

Públicamente hago responsables a estas personas por cualquier cosa que le pueda pasar a mi familia, o a nuestras pertenencias. Sr. Juez, hace muchos años que estamos a disposición suya para una resolución de este tema. Espero que cuando esta decisión llegue, no sea tarde.Por favor, actúe en consecuencia. SERA JUSTICIA.