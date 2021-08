Vecinos afectados por la inseguridad y peleas en los barrios

Barrio Alberto Roth de Garupá

POSADAS Y GARUPÁ. Raúl López, vecino del Barrio Alberto Roth de Garupá, dijo a Misiones Cuatro que “el mayor problema” que tienen en el barrio es la inseguridad y que los hechos se registran tanto de día como de noche.

“El negocio de mi hija fue asaltado dos veces”, contó.

Asimismo, dijo que “todos los vecinos fueron objetos de robo”.

“Hay que estar alerta”, expresó López y manifestó que “ningún político habla de la inseguridad y del daño que le hace a cualquier persona”.

Riñas en el barrio

Por su parte, Guadalupe Urbieta, vecina Villa Bonita de Posadas, dijo que más que hechos de robos, hay peleas de personas ajenas del barrio. “Entra gente que no sabemos de donde son, el sábado a la noche se pelearon y me asusté, da miedo porque son gente que no conocemos”, expresó.

Dijo que no hay iluminación y eso empeora la situación.