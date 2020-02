Vecinos de Garupá afectados por la ola de robos

En Garupá hay constantes hechas de robos, los vecinos se cansaron de denuncias y no tener respuestas. En ese sentido, Alejandro Fidela, vecino de Garupá, relató que los ladrones son “una barra”, conocidos en el barrio. Comentó que robaron muchas veces y “son muchachos bravos, en patota, no entiendo porque no caen presos”, expresó.

También que sufrió un intento de robo, “hay mucho afano”, manifestó.

También comentó que el municipio hay usurpación de terrenos por parte de personas que “supuestamente responde a movimientos sociales”.

Amenazada por alertar

Otra vecina, Vanesa, contó que hizo advertencia por los robos ocurridos y que recibió amenazas: “vivo enfrente del domicilio donde se guardan cosas robadas y es impresionante como se ve a diario como acarrean garrafas, equipo de LCD, equipos de música. En reiteradas ocasiones yo he comunicado a los vecinos afectados quienes fueron y ya se han acercado a amenazarme (los ladrones), que tenga cuidado y que me van a prender fuego la casa, que no me meta”, relató.

También habló de la usurpación de terrenos que hay en Garupá: “toman venden, los vuelven a usurpar y lo revenden. Nos cansamos de hacer denuncias, es tierra de nadie”, expresó Vanesa.

