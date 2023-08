Vecinos de Puerto Piray reclaman por el ingreso del colectivo interurbano a la zona céntrica

Este martes, vecinos autoconvocados, estudiantes y trabajadores, iniciaron un acampe frente a la municipalidad de Puerto Piray, para protestar por la prohibición del ingreso de la empresa de transporte interurbana Kruse, al casco céntrico de la localidad.

En ese contexto, para conocer más detalles de lo sucedido, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó con Miguel Dávalos, quien al respecto declaró: “nos autoconvocamos para tratar de que nuestras autoridades municipales entiendan que este servicio es fundamental para los vecinos, para los estudiantes, trabajadores, docentes que viajan a otra localidad”, manifestó.

Asimismo, dijo que la empresa Kenia presta el servicio en la comuna: “desde hace un tiempo prácticamente se instaló el monopolio, porque se le entregó la concesión a una empresa, la terminal nueva, que está de adorno porque no funciona, se le entregó el servicio de la concesión de servicio urbano e interurbano toda la misma empresa. Varias empresas dejaron de entrar al pueblo”.

Respecto al reclamo, comentó: “ayer (martes) nos autoconvocamos, se hizo el petitorio a la señora Intendente y, a la tarde, se reunieron con los concejales, se recibió una respuesta contundente de parte de los dos poderes de que la empresa Kruse no va a ingresar más al ejido urbano de Puerto Piray a partir de hoy. sin fundamento, ellos dicen no va a ingresar más y punto. No hay un dispositivo legal, una ordenanza, una resolución en donde te explique, la gente quiere saber por qué”.

“El bloque opositor presentó un proyecto de resolución de ordenanzas para autorizarle para que ellos puedan entrar y fue rechazado por el bloque oficialista. Hasta ahora, digamos, no nos explicaron legalmente”.

La palabra de la Municipalidad

En medio del reclamo, el municipio emitió un comunicado, señalando que “se están realizando modificaciones que hacen al ordenamiento integral del servicio”.