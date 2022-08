Vecinos se manifestaron a favor del enfermero que denunció maltrato en el hospital de Candelaria

Oscar Maidana, trabaja como enfermero en el Hospital de Candelaria. La semana pasada habló con Misiones Cuatro y contó que hay médicos que maltratan a los pacientes.

Tras lo sucedido, este lunes los vecinos y amigos de Maidana organizaron una protesta.

“En función a la movida que estaban haciendo la gente del hospital queriendo hacerme pasar por loco, los vecinos, pacientes y conocidos, la gente de candelaria organizaron una protesta, vamos a caminar hasta el hospital”, comentó el enfermero en una entrevista que brindó al programa TVA que se emite por Misiones Cuatro.

En esa línea agregó: “después del 17 me amenazaron con un traslado, el jefe de personal con Nélida Candia, el jueves o viernes, no recuerdo, traen un equipo de salud mental del Ministerio a tener una charla conmigo, para psicoanalizarme. Después empezaron a querer ubicar a mis hijos para decirle que se tenían que hacer cargo de mi persona, que yo no podía trabajar y que era peligroso. Estaban pensando en darme licencia por mi salud mental”.

Asimismo, dijo que este hecho y de una publicación de su hija en la red social Facebook, los vecinos organizaron la movilización.

Dijo que los vecinos “empezaron a escribir todas las peripecias que pasaron en el hospital con nombres, apellidos y situaciones atroces de maltrato”, relató Maidana.