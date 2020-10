Veteranos de Malvinas: “estamos cobrando $5 mil y la Canasta es de $45 mil”

POSADAS. Un grupo importante de veteranos y ex soldados que estuvieron en la guerra de Malvinas protestaron este lunes frente a Casa de Gobierno, exigiendo un aumento en las pensiones y el cumplimiento de otros puntos de un petitorio presentado en Febrero y en Agosto. Aspiran a una pensión vitalicia que equipare a los salarios de empleados provinciales con categoría 24, como mínimo

En diálogo con MisionesCuatro, el presidente de la asociación de soldados misioneros convocados por Malvinas, Juan Peña explicó: “Venimos a ratificar un petitorio presentado antes de la pandemia y durante la pandemia. Consta de cinco puntos. Que nos levanten el sueldo como corresponde; obra social; reapertura del padrón de veteranos, porque hay muchos que no están cobrando; y el tema de la SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) acá en Posadas. Son esos los puntos”, dijo Peña a este medio.

Sin embargo, el reclamo por la pensión vitalicia es el más importante para el sector. “Estamos cobrando $5 mil y la Canasta Básica es de $45 mil. Queremos que el resarcimiento económico llegue por lo menos (a alcanzar) a la categoría 24 (del empleado público) de la provincia. Además, todo lo que reclamamos está establecido por ley. Queremos que todo lo que está escrito, se cumpla”, subrayó. Es lo que pedimos”, subrayó.

Según Peña, la movilización de ex combatientes podría haber sido mucho más numerosa, porque sólo vinieron algunos referentes del conjunto de más de 3 mil ex combatientes. “Son cuatro referentes por cada localidad por el tema del protocolo (por el coronavirus). Si no, esta plaza (9 de Julio) estaría llena. En este momento somos 100 y hay algunos que se retrasaron por la tormenta”, acotó.

Por otra parte, Peña confirmó que están movilizados los veteranos y los ex soldados bajo bandera.