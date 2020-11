Veterinarios misioneros contra los escraches a los profesionales

Imagen ilustrativa vía web

POSADAS. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Provincia de Misiones (CPMVPM) difundió un comunicado con el objetivo de poner fin a los escraches públicos a los profesionales e informar a la población sobre qué hacer cuando sospechan sobre un mal accionar profesional.

En el comunicado dado a conocer en el marco de denuncias públicas contra un profesional de una reconocida veterinaria de Posadas y la autopsia practicada a un can, el Consejo Veterinario puso “en conocimiento de la población su preocupación por los reiterados ataques mediáticos difamatorios en las redes sociales a colegas, asociaciones profesionales y a nuestra Institución”.

“Algunos de los conceptos que se vierten resultan insultantes, calumniosos, alarmantes, agresivos, amenazantes y hasta delictivos, tanto por parte de algunos individuos como de asociaciones que dicen llamarse proteccionistas o animalistas”, sostienen.

“El respeto a los individuos y a las instituciones vive una crisis sorprendente en todos los estamentos sociales. Las leyes, los códigos y el respeto social, político e institucional, están siendo vulnerados en forma constante, sobre todo, en las redes sociales”, agregaron.

“Cualquier persona o las autodeterminadas ‘asociaciones’, que no tienen responsabilidades legales, civiles, penales ni preparación profesional; ponen en tela de juicio y acusan, solo con su opinión; sin tener ningún tipo de consideración a normativas básicas de la sociedad, en cuanto a la valoración legal, intelectual o experta a la que se refieren”, precisaron.

“No ocurre únicamente con la Profesión Veterinaria, pero a ella nos referimos en este contexto, ya que es una de las más atacadas. La profesión no está exenta de las particularidades de la vida cotidiana como errores, malas interpretaciones, dificultades, limitaciones económicas para ejercer, incluso; hasta mala praxis en las que convivimos todos en nuestra sociedad. Pero resulta inexplicable el concepto de la sociedad referido al altruismo ¿obligatorio? de nuestra profesión, que es como cualquier otra, es nuestro medio de vida, al que se le paga por su trabajo y los materiales que utiliza”, alertaron desde el Consejo Veterinario.

“Resultan tremendamente impactantes, los ataques que reciben muchos colegas en las redes sociales, y peor aún en medios WEB y/o en medios gráficos periodísticos donde no se corrobora o chequea la información sino que directamente difunden contribuyendo al descredito e impacto que esto acarrea, donde ante escenarios adversos o complicaciones médicas de sus casos clínicos o porque cobran por trabajar; en las últimas semanas, los afectados han sido diferentes colegas o Veterinarias de Atención Clínica de Mascotas en Posadas; con los cuales nos solidarizamos por la situación vivida”, alertaron.

“Lo más preocupante es que las críticas son vertidas en su mayoría, por personas que no tienen preparación técnica para evaluar las situaciones de las que opinan; aun así, son fanáticas y absolutistas, a ellas se adhieren cientos de personas que no investigan las fuentes ni la veracidad de los hechos, ni siquiera se plantean dudas de cuáles fueron las circunstancias en que se produjeron los eventos que critican o ‘escrachan’. Incluso hemos llegado a ver opiniones en las que se endilgan que algunos veterinarios estudiaron para ‘ejercer la tortura sobre sus pacientes en forma legal…’ (sic). No les importa el daño moral y psicológico que ocasionan sobre profesionales idóneos y honestos”, señalaron de acuerdo con el portal LVM.

“Sin embargo; paradójicamente, muchas de las personas e instituciones que adhieren a las críticas y escraches a los Profesionales Veterinarios, defienden a grupos y/o individuos que ejercen ilegalmente la profesión; hasta se sienten orgullosos de ello”, plantearon.

Las definiciones y recomendaciones del Consejo Veterinario

Por lo expresado, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones (CPMVPM); expresó lo siguiente:

“La Profesión Veterinaria es una carrera universitaria de grado, con mínimo de 5 años de estudio. Homologada por el Ministerio de Educación con más de 100 años de antigüedad en el país, y cuenta con amplia diversidad de incumbencias, en producción y salud animal, como en salud pública.

La Institución colegiada tiene como objetivo defender el ejercicio de la Profesión Veterinaria y a sus colegas matriculados, siempre que corresponda.

Que la institución tiene normativas expresadas por las leyes provinciales I N° 21 y N° 25 con sus reglamentaciones respectivas para su funcionamiento. Las cuales regulan la matrícula, el ejercicio de la profesión y la ética profesional.

Es miembro de instituciones colegiadas provinciales y nacionales, como la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de la Provincia de Misiones (FeCCoProMi) y la Federación Veterinaria Argentina (FEVA).

El CPMVM no tiene poder Legal Civil o Penal alguno, para accionar directamente, pero si puede ser parte denunciante o querellante y lo hará cuando las circunstancias correspondan, para ejercer la defensa de los colegas y de la profesión en general.

De acuerdo a lo expresado previamente, el CPMVM advierte a la población que tomará las medidas judiciales necesarias y apoyará a los veterinarios matriculados que sean agredidos por todos los medios que correspondan y estén a su alcance.

Que accionará en forma legal, ante las agresiones y planteamientos infundados, que ataquen o difamen a los colegas matriculados y al CPMVM”, puntualizaron.

En caso de considerar que el accionar de un veterinario “resulta extraño” o “sospechoso”, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios aclaró que recibe denuncias que respectan a la profesión. “Como particular, podés acercarte a la Sede (Av. Cabred 1265, Posadas); con las pruebas que tengas, y pedir que se investigue. La Comisión Directiva recibirá el caso y lo analizará para determinar qué acción tomar”, sentenciaron.