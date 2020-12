Vinculan el caso Antonella con la apropiación de bebés en la dictadura

POSADAS. El caso Antonella sigue generando repercusiones tras el escandaloso procedimiento realizado por la policía de Eldorado, en cumplimiento de la orden de la cuestionada jueza de familia Corina Jones, de apartar a la niña de 4 años de su familia de crianza para iniciar un proceso de revinculación con una pareja de policías.

Al respecto del caso, la licenciada Patricia Smit, especialista en Psicología Infantil, consideró que las espantosas imágenes vistas el jueves 3 de Diciembre, antes de un secuestro, se corresponden más con una “apropiación”.

“En un nivel diferente, es como lo que pasó en la Dictadura, cuando arrancaban a niños de una familia para dárselo a otra. Hablamos de apropiación en este sentido. Peor aún porque esta niña tenía 4 años y no era una recién nacida”, recalcó Smit, en diálogo con MisionesCuatro.

Un daño permanente a la niña

Según Smit, la niña pudo haber sufrido traumas permanentes por la orden de la jueza Jones, que no mostró ningún indicio de apartarse del cargo al frente del juzgado de familia 1 de Eldorado. “Nosotros todavía estamos trabajando con personas que en la época de la dictadura sufrieron la apropiación de la identidad. Eso genero estragos. En la infancia hay otro tipo de registros, tal vez no haya memoria como en los adultos. Pero hay una memoria afectiva, que es mucho más contundente, porque no hay palabras para mediar eso”, explicó la psicóloga.

Los padres de Antonella encadenados frente al Juzgado de Familia

“Aunque parezca que fue un segundo nomás, es un estrago a largo plazo con el que habrá que trabajar con las tres partes”, recalcó Smit, refiriéndose a la niña, al matrimonio Dávalos – Rodríguez (sus padres de crianza) y a la pareja mujeres policías que quieren adoptar a Antonella.

“Esperemos escuchar buenas noticias con respecto (al caso)”, agregó Smit, tras confirmarse que la pequeña mantendrá el contacto con sus padres de crianza, el matrimonio Dávalos – Rodríguez, luego de la decisión de darle la guarda provisoria a la hermana biológica de la niña.