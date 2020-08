Viuda del “Topo” Cabrera: “Me ofrecieron $600 mil para que no se haga el juicio, pero quiero justicia”

POSADAS. Tras el fallo judicial que confirmó la condena y redujo la pena a Rocío Santa Cruz, por el homicidio “culposo” de Ramón “Topo” Cabrera, la viuda Irene Paré manifestó que aún confía en la justicia misionera, aunque no sabe cuándo se hará efectivo el fallo, que seguramente será apelado por la defensa de la joven abogada de la AFIP, que está casada con un sobrino del ex presidente de EMSA, Sergio “Pity” Ferreyra.

“Espero que no le bajen ni un día más de la condena. Nos merecemos eso como humanos y familiares de una persona que murió (así)”, expresó Paré, en diálogo con MisionesCuatro, este martes, tras confirmarse el fallo que redujo aún más la pena de prisión contra la ex Miss Argentina 2004, que manejaba borracha (0,8 g/l de alcohol en sangre) cuando chocó y abandonó a su suerte a Cabrera, el 2 de Febrero del 2016.

Consultada al respecto, Paré contó que le explicaron que la justicia redujo la pena, de 4 a 3 años, porque no se pudo comprobar que Santa Cruz condujera a más de 60 km/h, al momento de chocar a Cabrera. “Ella todavía puede apelar. Me mandaron lo que había firmado el juez esta mañana. Cuando el juez (César) Jiménez la condenó a 4 años (de prisión), a mí y mi familia, nos pareció poco. Ahora, que hayan bajado un año, es malo. Pero sigo creyendo en la justicia. Quiero pensar que va a cumplir estos tres años (de cárcel)”, manifestó.

Ofrecimiento de una fuerte suma para garantizar impunidad

“En el juicio, dijeron que cuando él (Cabrera), cayó y golpeó (su cabeza contra el pavimento) ya estaba muerto (sic) y ella se fue a su casa y no hizo abandono de persona… pero, para mí, ella le abandonó. Para mí, sigue siendo abandono de persona”, sostuvo Paré, cuestionando el argumento empleado por la defensa de Santa Cruz, que se basa en un tecnicismo legal para evitar la carátula de abandono de persona. Recordemos que en diálogo con MisionesCuatro, el abogado y ex juez José Luis Rey, sostuvo que no hubo abandono de persona en este caso, porque Cabrera murió en el acto y cuando Santa Cruz dejó el lugar del choque (Av. 115 y Quaranta), la víctima ya no era una persona, sino un cadáver.

Por otra parte, Paré ratificó que Santa Cruz, le ofreció una importante suma de dinero para evitar el juicio oral y público. Según la viuda del “Topo” Cabrera, la esposa de Claudio Ferreyra, un funcionario renovador del Ministerio de Turismo y familiar directo del otrora mandamás de EMSA, “Pity” Ferreyra, le ofreció una fuerte suma a cambio de sortear el juicio.

“Los abogados de ella me ofrecieron plata a través de mi abogado, para que la causa no vaya a juicio. Me ofrecieron 400 mil pesos y dos días después, 200 mil pesos más. Después me llamó alguien para quien yo trabajaba, que me echó por whatsapp, que me dijo que su amiga (Santa Cruz) me proponía que yo pusiera una cifra y que la tendría depositada un lunes, a cambio de no ir a juicio. Pero lo rechacé”, indicó la viuda.

Cualquier condena sería insuficiente

“Quiero justicia por el Topo, por mis hijos y por mi nieta. No se merecía morir y que alguien lo deje tirado como ella lo dejó tirado. Queremos decir que hubo justicia, por más que le den pocos años de cárcel. Aunque le dieran 10 o 20 años, igual sería poco para nosotros”, admitió Paré, dejando en claro que ninguna condena le devolverá a su marido.

En cuanto a la prolongada dilación en la causa, donde, recordemos, Santa Cruz aún no cumplió su condena gracias a sus abogados, Paré comentó: “A 4 años y medio, ella no pisó la cárcel por haber matado a Topo. Estuvo unos meses presa pero por desobediencia judicial. No podía salir del país y salió. Y no sé por qué la justicia es tan lenta. Para (contra) el pobre (la justicia) es más rápida. Para mí y mi familia, la justicia es muy lenta”, denunció Paré, poniendo de relieve la enorme distancia social y económica entre la familia de la culpable del homicidio, y la familia de la víctima.

“Sé que hubo cosas que ellos querían tapar. Tengo fe en que va a cumplir la condena. No me saben decir cuándo”, admitió la viuda de Cabrera.

Sobre el final de la entrevista, Paré sintetizó lo que espera de ahora en más, respecto de esta causa. “En estos 4 años, me enfermé y me levanté de mi casa gracias a mis hijos y mi nieta. Conocí gente buena y mala. Hoy me levanto y pongo la mejor sonrisa que pueda. Voy a seguir adelante hasta ver que el patrullero venga y la lleve (a Santa Cruz a la cárcel). Quiero levantarme y ver que un patrullero la lleve a Rocío Santa Cruz. Y poder abrazarme con mis hijos y llorar todo lo que no lloré en estos años”, remató.