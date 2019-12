Zapana: “El fallo de la Corte, es un punto de inflexión”

POSADAS. El profesor universitario y destacado penalista misionero, Hugo Zapana, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando sin efecto dos resoluciones del Superior Tribunal de Justicia en el caso Ersélide Dávalos, deben ser “un punto de inflexión” para la justicia misionera.

Zapana alertó sobre la necesidad de reflexionar sobre los criterios de designación de los jueces en Misiones. Y el abogado se pronunció a favor de crear una Cámara de Casación Penal provincial, donde jueces especializados en Derecho Penal, revisen los fallos y así liberen a los ministros del Superior de esa tarea.

“Esto es un punto de inflexión, la corte suprema ha puesto expresa atención vulneraciones a las garantías constitucionales y legales que ha soslayado el Superior Tribunal de Justicia. Es como si el Superior desconociera para que condenar a una persona tiene que haber certeza apodíctica”, planteó Zapana, recordando que la certeza apodíctica implica que el crimen se cometió, que se cometió de la manera en que dice la sentencia y que el autor o autores fueron los sancionados.

Las consideraciones sobre el fallo de la Corte

De acuerdo con Zapana, “si se hace una breve lectura de las dos sentencias del Superior (en el caso Dávalos), se expresó en sendas resoluciones que los autores eran esas tres personas (condenadas). Y hoy la Corte absuelve a dos, que llegaron con recurso extraordinario y queja, por cuanto consagró en primer lugar, que se vulneró la garantía del debido proceso. En segundo lugar, que la valoración de la prueba deficiente. Y en tercer lugar, que no se ha escuchado a los imputados, ni se ha expresado un ápice en las resoluciones de los fundamentos por los cuales, los imputados y sus defensas, proclamaron su inocencia”, puntualizó el abogado.

En esta línea, Zapana insistió en que la sentencia apodíctica “es indestructible” y en este sentido, el abogado subrayó que el Superior, “no sólo desconoció la teoría del máximo recurso”, sino también, desconoció el fallo de la Corte en el caso Casal del 2005, en el que los ministros federales sentaron precedente en que debe “revisarse todo lo revisable”.

No es la primera vez que la Corte borra lo escrito por el Superior

“El condenado tiene derecho a un recurso amplio y no en la forma en que lo entiende el Superior. Pero no es la primera vez que la Corte borra de un plumazo lo que escribió el Superior. Han sido numerosas sentencias. Recomiendo que se haga una profunda reflexión en todos los estamentos de la Justicia de Misiones”, enfatizó Zapana, y agregó: “el recurso extraordinario no sólo es un remedio de naturaleza federal, sino que la misma Corte ha consagrado el recurso extraordinario por sentencia arbitraria”.

Según el penalista, es preocupante la actuación del STJ en este tipo de sentencias en las que se vulneró el debido proceso y, en última instancia, la ley misma. “Parecería ser que el Superior no considera lo que es una sentencia arbitraria”, sentenció Zapana, insistiendo en que hay doctrina y jurisprudencia que avalan las revisiones contra las sentencias arbitrarias.

“En este y otros casos más, la Corte ha destruido por completo lo que dicen las sentencias (avaladas por el Superior). No me llama la atención, pero sí es un toque profundo a las raíces del sistema de justicia de Misiones”, subrayó. El fallo de la Corte “es un norte” para la justicia misionera, que “espero acuse recibo”, sostuvo el profesor de Derecho Penal.