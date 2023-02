Apagón en Corrientes: El servicio de energía se normalizó y se trabaja para reestablecer de manera definitiva

Una fuerte explosión y posterior incendio en la estación transformadora de TRASNEA en Virasoro, dejó sin luz a gran parte de esa ciudad, también a Santo Tomé, Alvear y La Cruz. El servicio comenzó a normalizarse desde las 21 hs del martes, según informaron oficialmente.

En ese contexto, para conocer más detalles de lo sucedido, este miércoles en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez habló con el intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, quien al respecto explicó: “hubo un desperfecto técnico grave, un cortocircuito muy importante. En comunicación conmigo el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, el contador Alfredo Aun, manifestó a través de la confirmación oficial de Trasnea es que, por suerte, el transformador no se quemó”.

“Hubo serios inconvenientes, con cables dentro de la estación transformadora y dentro de la ciudad, por lo cual hay cuadrillas de operario trabajando para reestablecer de forma definitiva el servicio”, explicó el jefe comunal.

En esa línea agregó: “lo que se logró en la noche, fue conectar de manera inversa, porque, al quedar fuera de servicio la estación Trasnea Virasoro, dejó sin luz a la línea rincón Santa María, afectando a Visasoro, Santo Tomé, Alvear y La Cruz. Se logró conectar inversamente a través de la estación de la localidad de Mercedes, pero la energía no es de la calidad por lo cual estamos acostumbrados a ser provistos, eso afecta al comercio, a la industria, pero desde anoche hay varias zonas de Virasoro con luz, se está tratando de reestablecer de forma definitiva. No obstante, si hubiese una quema de transformador, Trasnea en su predio tenía un transformador nuevo para sustituirlo, pero gracias a Dios no se quemó y no estamos en un escenario como el 2014, donde la ciudad pasó más de un mes sin energía”, afirmó Fernández Recalde.