Deflación en Brasil: bajaron los precios de alimentos y combustibles

POSADAS. Mientras Argentina registró un incremento del 7.4% el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mes de junio, con lo que acumuló un alza del 46,2% en el primer semestre del año; en el Brasil, con el Gobierno de Jair Bolsonaro. los precios al consumidor bajaron 0,68% mensual en julio, informó el Instituto de Estadísticas Oficial (IBGE). Se trata de una cifra histórica que no re registraba desde hace 32 años.

Sobre el tema, Previa Informativa habló con el analista internacional Gustavo Cardozo quien explicó que, a principio de año, el Gobierno puso un tope a la suba de alimentos y combustibles que finalmente dio resultados positivos.

Según el analista, que reside en el vecino país, previo a estas medidas económicas, se notaban aumentos en los alimentos, básicamente en los lácteos. Actualmente, el precio tiene un proceso deflacionario y Brasil se estabilizó macroeconómicamente.

“Hoy Bolsonaro frente a Lula está muy bien perfilado porque la elección le venía dando una leve perdida de porcentajes y lo reposiciona en la etapa final de las elecciones en Brasil”, dijo sobre la influencia de estas medidas en la imagen del presidente brasileño.

“Los precios bajaron al nivel que estaban en abril. Se sostuvieron, el combustible bajó y algunos alimentos también”, insistió.

Haciendo una comparativa entre Argentina y Brasil, el analista aclaró que “Brasil no tiene la política de estar pendiente al dólar, todos confían en el real y más allá de las medidas, la economía siempre es fuerte. La inflación son pequeños dígitos y no se notan en el consumo”.

En ese sentido agregó: “Argentina no está muy en la retina de los brasileros. La gente siente pena por la situación, es un mal ejemplo en lo macroeconómico, como una medida populista extrema”. “Acá no tenés una política de asistencialismo al estilo argentino, los sindicatos no tienen la fuerza que tienen en Argentina, los movimientos sociales no manejan caja y no son parte de las decisiones políticas del gobierno”

Sobre la candidatura de Lula a la presidencia, Cardozo explicó que es contradictorio porque mucha gente no lo quiere por los casos de corrupción que lo mancharon.