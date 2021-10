El Sipetaxmis quiere una tarjeta magnética para el cruce a Encarnación, y el Suremis sospecha de un “negociado”

POSADAS. La implementación de carriles únicos y de una tarjeta magnética para que taxis y remises pasen por el puente San Roque González de Santa Cruz, generó un durísimo contrapunto entre quienes impulsan la medida y quienes la rechazan. Concretamente, entre el secretario general del Sipetaxmis, Alfredo Gamarra y la secretaria general del Suremis, Sandra Barrios. En el medio, aparece la figura del ultrakirchnerista Héctor Careaga, el Coordinador del Centro de Fronteras Mesopotamia Norte, quien sólo se habría reunido con Gamarra y representantes de taxistas de Encarnación, para elaborar este sistema.

En diálogo con MisionesCuatro este martes, Gamarra formuló una encendida defensa de la implementación de un sistema de carril exclusivo, con barrera y presentación de una tarjeta magnética para que taxis y remises argentinos y paraguayos transiten por el puente San Roque.

La defensa que hizo Gamarra del sistema de las tarjetas

“Traera muchísimos beneficios: por ejemplo, agilizar la manera de prestar servicio que va a funcionar a través de un carril exclusivo y con una barrera con lector de la tarjeta. Va a requerir algunos requisitos como la resolución de habilitación del vehículo, datos de propietario y chofer, DNI, carnet de conducir y carnet sanitario. Es lo que nos pide Héctor Careaga, el coordinador del centro de frontera”, detalló Gamarra.

Al respecto, el sindicalista consideró que este sistema “para nosotros es algo histórico”. Así se terminarían con las prolongadas filas en el puente San Roque, con “el calor y el sufrimiento de los compañeros”. Asimismo, Gamarra apuntó a que esta iniciativa sería una opción laboral más para los taxistas en los meses del verano, donde históricamente bajan los pasajeros en Posadas.

“Llegamos a un acuerdo para que gocen del mismo beneficio los remises”, remarcó Gamarra, añadiendo que “los compañeros de Paraguay también lo festejan”.

Por otra parte, Gamarra puso de relieve que el sistema de las tarjetas magnéticas para taxis y remises en cruces fronterizos, “ya se está por implementar en Iguazú”.

El agradecimiento a Careaga por “una oportunidad única”

Sin embargo, ante la consulta de MisionesCuatro sobre los costos del sistema, Gamarra se mostró algo evasivo. “De la implementación del sistema, este gremio se hizo responsable. Es un día histórico, va a dar muchos beneficios a los trabajadores, es lo que acordamos con el coordinador del puente (Careaga) Nosotros nos vamos a hacer responsables en Posadas. Esto tiene que tener un (costo) de mantenimiento. No todo es gratis y lo único que viene de arriba es la lluvia”, lanzó Gamarra con una curiosa metáfora para defender el cobro por el servicio de pase interfronterizo para taxis y remises.

En cuanto a la fecha en la que se pondría en marcha, Gamarra fue aún más elíptico. Hay una “empresa privada que está funcionando en Posadas, ya empezó con la instalación de la barrera. Después van a venir las pruebas de las tarjetas. Es una empresa privada que ya estuvo en contacto con la gente del puente para instalar. Después fueron levantadas esas barreras. Ahí viene el dato: el beneficio es para los taxistas”, manifestó Gamarra insistiendo en que están muy agradecidos con el kirchnerista Careaga “porque nos va a dar una oportunidad única”.

Dura réplica del Suremis contra la imposición del sistema de tarjetas magnéticas

Ante la iniciativa, MisionesCuatro consultó a Sandra Barrios, la secretaria general del Sindicato Único de Remises y Taxis de Misiones, quien arrancó diciendo que trató de comunicarse con el Coordinador del Centro de Fronteras Mesopotamia Norte, Héctor Careaga, pero este “no contesta los mensajes”. “Sabíamos que se iba a reunir con un solo sindicato. No se reune con la asociación de taxis, ni con la asociación de propietarios. Sigue reuniéndose con la gente del Sipetaxmis”, disparó Barrios.

En cuanto a la medida, Barrios explicó que imponer dos carriles exclusivos para taxis, “en este momento, es totalmente innecesario. Va a entorpecer” la circulación interfronteriza de taxis y remises. “Ahora cuando hay 12 – 14 casillas el taxista puede elegir. Si lo encuadran en 2 van a estar horas. El taxista, chofer y pasajero, también tienen que hacer (trámites de) migraciones (en el puente San Roque)”, recordó Barrios.

“Están haciendo un negociado por atrás”

“La tarjeta magnética no tiene ningún sentido”, insistió Barrios, quien añadió que ni el Comandante de Gendarmería, ni el jefe de la Dirección de Migraciones, están al tanto de la iniciativa. “Ayer me fui a hablar con el comandante de gendarmería y ellos no están al tanto. Y menos, que se esté cobrando por esa tarjeta”, fustigó Barrios, apuntando al costo de estas tarjetas que ya se estarían ofreciendo a los taxistas y remiseros.

Estas tarjetas magnéticas tendrían un costo de 4 mil pesos, “en cómodas cuotas. ¿Pero dónde va a parar eso? El puente es un área restringida. Hay que pedir autorización al Ministerio del Interior, si va a haber una tarjeta”, enfatizó la sindicalista del Suremis.

“Están haciendo un negociado por atrás. No llamaron a todas las partes. ¿Cuánta plata van a recaudar y a dónde va a ir eso? Migraciones tampoco está al tanto de esto”, sentenció Barrios.