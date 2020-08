Incendios en Corrientes: Afirman que la situación de los bomberos “es preocupante”

CORRIENTES. “Anoche tuvimos un foco importante en Medrano y Cangalllo, otro en el 17 de Agosto, otro en la reserva de Santa Catalina. Y a eso se suma lo ocurrido en la reserva provincial de San Cayetano que se incendió en un 60%”, explicó Eulogio Márquez a un medio de comunicación local.

Y agregó: “la situación es delicada y preocupa porque el personal de bomberos está al borde de sus fuerzas”.

“En el interior estamos con fuego y todo es muy preocupante. Como el caso de la jurisdicción de bomberos de Tatacuá que tienen dos fuegos muy importantes y todavía no están controlados, uno de ellos forestal y el otro pastizal. Están trabajando desde ayer al mediodía, esto significa que hay hombres muy cansados y vamos a ver cómo en el transcurso del día convocamos a otro cuartel de bomberos”, declaró el funcionario provincial.

También explicó que en todos los incendios siempre se pierden equipamientos, “en Tatacuá salieron dos camionetas de servicio por desperfectos, ayer salió una de Empedrado y estamos hablando de autobombas forestales”, detalló.

“La situación es cada vez más delicada. Es increíble el comportamiento de la gente. Hay que ser claros, no hay tormentas, no hay centellas, no hay nada que la naturaleza pueda producir el fuego. Entonces, ¿quién tiene que intervenir?, el hombre”, precisó Márquez.