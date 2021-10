No exigen estar vacunado contra el Covid para ingresar a Encarnación

POSADAS. Para el tránsito vecinal interfronterizo entre Encarnación y Posadas, en la vecina ciudad paraguaya, no es requisito excluyente, contar con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus (Covid-19). De no estar vacunado o no contar con las dos dosis, los turistas que sólo visiten esa ciudad por 24 horas o menos, podrán ingresar por medio de un test de antígenos en la misma frontera. Así lo detalló el periodista encarnaceno Oscar Bogado, en diálogo con MisionesCuatro este martes, en el día de la reapertura del puente San Roque González de Santa Cruz.

Luego de casi 18 meses de fronteras cerradas, Bogado relató que hubo una “bienvenida a todas las personas que venían de Posadas, fue muy especial. Tanto los funcionarios de Migraciones como los de Aduana dieron una bienvenida muy especial. Incluso hubo compatriotas que volvían a Paraguay y fue algo muy emocionante”, expresó el periodista.

Los costos del test de PCR en la vecina ciudad paraguaya

Consultado por MisionesCuatro, Bogado informó que realizarse un test de PCR para detectar o descartar la infección por coronavirus (Covid-19), cuesta alrededor de unos 3.600 pesos, al valor del cambio oficial. “Se hablaba de 450 mil guaraníes (unos $6.500). Pero en laboratorios privados ese monto se redujo bastante y hay algunos que lo ofrecen a 250 mil guaraníes (unos $3.600) Con el correr del tiempo y la competencia de laboratorios, ese precio podría ir bajando”, comentó Bogado, para quien, cuando se realicen cruces con fines comerciales, el precio podría bajar aún más.

El dato no es menor, dado que quienes pasen más de 24 horas en Paraguay, al regresar a Argentina, deberán presentar un PCR negativo, reciente. Es decir, de no más de 72 horas de antigüedad.

En cuanto a cómo se prepara la ciudad para el ingreso de turistas argentinos, Bogado describió: “Se siente la expectativa. El sector comercial está preparando la campaña Encarnación Ofertas con artículos con descuentos de hasta el 50%”, reveló los comercios que se adhieran estarán señalizados con distintivos de la Secretaría de Turismo. “Se trata de ir incentivando (el turismo comercial)”, declaró.

Dado que no hay colectivos ni trenes internacionales funcionando en esta etapa de la reapertura del puente San Roque, “el sector de los taxis también está con mucha expectativa de reactivación económica. Muchos dejaron la labor porque no se generaban ingresos en la ciudad y agobiados por la competencia de las plataformas digitales como UBER. Los gremios de taxistas están muy contentos y con mucha expectativa”, reclacó Bogado.

Sólo con vacunación completa o un test de antígenos, se puede ingresar a Encarnación

En el tramo final de la entrevista, Bogado dejó en evidencia que son menores los requisitos de ingreso a Encarnación que a Posadas. Según información de público conocimiento, para ingresar a Posadas desde Encarnación, las autoridades exigen “vacuna completa (el esquema completo de inmunicación contra el Covid), test de PCR negativo y antígeno en la frontera, más declaración jurada.

“En Encarnación exigen la vacuna completa o el antígeno que se hace en la frontera, para los que visiten la ciudad por 24 horas”, detalló Bogado sobre las disposiciones para el tránsito vecinal en la frontera con Posadas.

Ahora bien, si el visitante “va a ir a otros puntos del país”, en Paraguay deberá presentar un examen “PCR negativo y completar datos en la plataforma de Salud Pública, un cuestionario. Y te dan un código QR. Son los requisitos generales para un extranjero (en Paraguay)”, confió el periodista.