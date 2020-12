Paraguay: minuto de silencio en Diputados por la sanción de la IVE en Argentina

La moción de un minuto de silencio “por los hermanitos argentinos que no nacerán” fue solicitada por el diputado Raúl Latorre. La misma fue secundada por el líder de la bancada cartista Basilio Núñez quien de forma tajante afirmó que “estamos en favor de la vida y la familia”.

“Desde la bancada de Honor Colorado hemos bajado una línea política. Estamos en favor de la defensa de la vida y la familia”, apuntó el legislador.

La persona quien se opuso a la moción fue la liberal Celeste Amarilla. Esta criticó la postura de atender temas que no hacen a la realidad política paraguaya.

"Paraguay":

Porque su Cámara de Diputados hizo un minuto de silencio en repudio al #AbortoLegal en Argentina pic.twitter.com/7quilpqMM5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 30, 2020

“Me opongo a la moción populista de Latorre. Porque debemos hacer silencio por niños argentinos. Porque no por las víctimas del COVID aquí en nuestro país. Yo me opongo al aborto, pero para esto no creo que sea necesario un minuto de silencio”, expresó la diputada de oposición.

Por otro lado, la diputada Blanca Vergara se mostró en contra de la posibilidad de que en alguna oportunidad se trate la aprobación en pleno. Adelantó que su departamento no aceptará ninguna normativa que atente a la vida.

“Caaguazú está en contra de todo proyecto que busque atentar contra la vida de todo niño”, dijo la parlamentaria.

Finalmente, con voto de la mayoría, se aprobó la moción que deja por sentada la posición política paraguaya contra el aborto, informó El Nacional