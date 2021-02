Paraguay: motín y toma de rehenes en Tacumbú

Foto gentileza de Daniel Duarte/Última Hora

PARAGUAY. En el amotinamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se registró una toma de rehenes de al menos 18 funcionarios penitenciarios, de los cuales algunos ya habrían sido liberados, informó el portal UltimaHora.

El capitán de bomberos de la Primera Compañía, Ángel Chiovetta, informó que “no tienen garantías” para el personal y que ya controlaron el fuego. Mencionó también que el ambiente adentro es muy “hostil”, por lo que se retiraron del interior hasta que el orden público controle la situación.

“Teóricamente, no he visto, no pude ver, pero se habla de personal de la penitenciaría que está de rehén, desconocemos la cantidad, los nombres y la condición de ellos”, expresó en conversación con los medios paraguayos.

Los reclusos quemaron colchones en un sector del tinglado, en el sitio donde se encuentran los conocidos como “pasilleros”.

El capitán dijo que se desconoce si hay víctimas fatales y que las condiciones no están dadas para ingresar en el interior.

“Se maneja la hipótesis de que hay personas heridas, desconocemos de qué bando serían, si son funcionarios penitenciarios o los propios internos que no se plegaron al motín”, agregó.

Por su parte, el comisario Julio César Sosa dijo que el fuego “ya está controlado, que hay tranquilidad y se está negociando”. Afirmó que se desconoce cuáles son los pedidos de negociación. “No puedo confirmar si hubo rehenes, pero ahora se está negociando”, agregó.

Aún no hay un reporte oficial de lo que está sucediendo en el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.