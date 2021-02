Foto vía Utimahora

“La aeronave venía de Fuerte Olimpo, no conocemos si tenía algún problema técnico, eso la torre de control del Aeropuerto maneja todo el tráfico radial para informar. Lo único que se visualiza es que estaban ya bastante cerca del descenso y se produjo a una altura no muy alta. Uno está en muy mal estado que ya fue trasladado y siete ya han sido confirmados sus decesos, no tenemos las identidades”, expresó.

Los bomberos voluntarios y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) iniciaron los trabajos de la identificación de las personas, mientras el incendio ya fue extinguido y controlado, informó el portal Última Hora.

🔴 Se estrelló una avioneta de la Fuerza Aérea de Paraguay cerca del aeropuerto internacional de Asunción. Confirman 7 fallecidos pic.twitter.com/MhA6PQ2deK — Noticias Digital 🔴🧼🤲 (@NotiDigitalAr) February 9, 2021

El funcionario explicó además que las autoridades militares informarán si todos son parte de la tripulación o personas de civil que estaban usufructuando vuelo. Además, cuatro a cinco vehículos sufrieron daños al ser consumidos por las llamas, pero no había personas en su interior.

La persona que resultó herida fue trasladada al Hospital de Trauma, en donde se encuentra con pronóstico reservado. Se trata de un joven identificado como José Daniel Zaván, de 19 años. El paciente ingresó en la sala de reanimación en donde fue intubado y luego fue trasladado en la sala de imágenes.

#Paraguay #accidenteAéreo #Petirossi Una avioneta Cesna 402 de uso militar acaba de capotar en zona de Ñu Guazú.

Preliminarmente se habla de 4 fallecidos pic.twitter.com/z4tSgpTl7G — 𝔸𝕝𝕖𝕛𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝔽𝕣𝕚𝕒𝕤 ♚ (@FriasAlejandro_) February 9, 2021

Por su parte, el coronel Víctor Urdapilleta, director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, informó que la avioneta siniestrada es un Cessna bimotor 402 que se precipitó a tierra cuando estaba a 30 a 40 segundos de alcanzar la cabecera de la pista del Aeropuerto Silvio Pettirossi para un aterrizaje.

La avioneta cayó en la explanada que se utiliza para el estacionamiento del personal militar y funcionarios de la Fuerza Aérea Paraguaya.

