Paraguay: Sin novedades del exvicepresidente secuestrado

En conferencia de prensa, Beatriz Denis, hija de Óscar Denis, el ex vicepresidente de Paraguay, quien está secuestrado desde septiembre de 2020, dijo que no existen avances en la búsqueda de los secuestrados, por lo que solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso Nacional paraguayo, sumar esfuerzos para obtener la liberación de Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta. “No es la primera vez que estamos viniendo a golpear puertas y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir viniendo las veces que fueran necesarias. Vinimos a contar todo lo que como familia estamos pasando y estamos realizando, a pedir la solidaridad de esta comisión, que no se olviden que hay tres personas que están siendo privadas de su libertad”, declaró la mujer.

En esa línea, reiteró la obligación del Estado en garantizar lo establecido en la Constitución Nacional, “que no sea una ley muerta, sino que sea una verdad”, en referencia al derecho a la libertad y la seguridad.

“Pedimos que se unan al clamor de que vuelvan los tres, de que nos ayuden con las diferentes alternativas que tenemos como familia, ya sea a nivel nacional, personal, internacional. Que analicemos, que trabajemos todos juntos para que todos juntos tengamos ese resultado que queremos, que es que vuelvan los tres”, insistió Beatriz Denis.

En ese contexto, admitió que la familia se vio afectada por la negativa del Gobierno en solicitar ayuda de la Cruz Roja Internacional. Dijo que entiende la posición como Gobierno, pero seguirán insistiendo.

Asimismo, mencionó que llegaron hasta el Congreso Nacional para pedir apoyo y solidaridad y negó que la intención sea solicitar esta mediación para que el Poder Ejecutivo retroceda y pida ayuda a la Cruz Roja.

El ex vicepresidente paraguayo, Óscar Denis, fue secuestrado en setiembre del año pasado en la estancia Tranquerita, en Bella Vista Norte, lugar donde fue abandonada la camioneta del político, junto con panfleto del EPP. Junto a Denis, también fue secuestrado su asistente Adelio Mendoza, quien fue liberado.