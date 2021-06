Preocupación en Corrientes y Chaco por la bajante del Paraná

Foto: Corrientes Hoy

Como se había anun­ciado la semana pasada las autoridades del Instituto del Agua de la Provincia de Chaco, el ni­vel del río Paraná descendió hasta niveles aún más bajos de los esperados. Inclusive el sábado registró, frente al puerto de Corrientes, sólo 46 centímetros. No obstante, de acuerdo con los registros de Prefec­tura Naval Argentina, en la medición de ayer lunes, el Paraná se encontraba en 49 centí­metros y en creciente.



La bajante del río es his­tórica, esto no solo es por los esca­sos niveles que alcanza su caudal, sino también por su persistencia, se prolongó por 730 días. Si bien tuvo cierto alivio debido a la aper­tura de las compuertas en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, un nuevo descenso marcó aún más la gravedad de la situación.





El escaso nivel del río afecta la actividad eco­nómica de la región, debido a que repercute directamente en la navegabilidad, utilizado para el transporte de la pro­ducción primaria y la pesca comercial. También que comenzó a afectar la provi­sión de agua potable en dife­rentes localidades, incluso al medio ambiente con un impacto directo en la fauna íctica.





Uno de los factores que in­fluyen en descenso continuo del río es la falta de lluvia en las cuencas del río Iguazú, y que afecta a los afluentes Paraná y Paraguay. A su vez, las represas de Brasil en estos momentos no cuentan con las reservas de aguas nece­sarias para realizar descar­gar especiales, como se hizo el año pasado para paliar la problemática.

Las represas en Brasil estaban en el pro­medio de embalse de 42%. En el caso de Yacyretá, que en enero pasaba 13 mil me­tros cúbicos por segundo de agua, viene bajando hasta los 6 mil.