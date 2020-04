Un shopping brasileño reabre sus puertas y recibe a sus clientes con aplausos

En medio de la cuarentena, el “Neumarkt Shopping” ubicado en la ciudad de Blumenau conmocionó a toda Sudamérica tras la viralización de un video que muestra el ingreso de las personas al establecimiento mientras son recibidos con aplausos.

Por un lado, una multitud de clientes caminan sobre una alfombra roja y por el otro lado, los empleados celebran las visitas de las personas. Si bien todos estaban con barbijos y máscaras protectoras, se podía apreciar la llegada de varios ancianos entrela masa de gente.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 22, luego de que el gobernador del Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, dará la autorización para que los comercios puedan abrir sus puertas a partir del lunes 21 de abril.

Lo cierto es que la resolución establecía la reapertura, siempre y cuando se haga de manera “calculada y responsable”. Sin embargo, el video demuestra que no se respetó la distancia social entre los asistentes. Además, hubo un espectáculo musical, ya que había un saxofonista interpretando la canción “Have you ever seen the rain?” de Credence Clearwater Revival.