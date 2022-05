Aclaran que la viruela “del mono” usualmente no genera cuadros graves y que ya hay una vacuna disponible

POSADAS. “Es un virus que hace muchos años está circulando, pero han sonado las alarmas, en África es endémico y todos los años tienen más de mil personas que están infectadas”, comentó el bioquímico Guillermo Docena al programa Previa Informativa este lunes, al ser consultado por la llamada “viruela del mono”, que se está expandiendo por diversos países y causó temor en el contexto de la post-pandemia del coronavirus (Covid-19).

Docena insistió en que se trata de un virus muy diferente del SARS-CoV-2, que ocasiona la Covid-19. Y recalcó en que no se contagia por saliva, secreciones nasales o microgotas al hablar, sino que los contagios ocurren por contacto directo con el líquido que emanan las lesiones en la piel que produce esta viruela. O por contacto con roedores infectados, pues son los roedores y no los monos, los reservorios de este virus.

Según Docena, hay que estar alertas “para ver si es un virus que ha mutado”. Sin embargo, insistió en que “es una enfermedad que ha ocurrido muchas veces y en África, permanentemente”.

Ante la consulta de PI, el investigador recalcó que este virus (del género Orthopoxvirus) “es distinto a Coronavirus o SARS-CoV-2. No se transmite por saliva o a través de la mucosa nasal. El contagio es por contacto con las lesiones en piel, sarpullido o erupción”, precisó Docena, añadiendo que el contagio entre humanos puede ocurrir “cuando se rompe hay un líquido que sale (de las pústulas) y uno entra en contacto con ese líquido”.

“No vamos a tener contagio por haber estado en contacto con que una persona hablando o respirando como ocurre con el SARS-CoV-2”, enfatizó el investigador, insistiendo en las diferencias en la capacidad de propagación de este virus y el que produjo la pandemia del coronavirus.

En cuanto a si es posible una pandemia de la llamada “viruela del mono”, Docena admitió: “No sabemos. En África hay miles de personas infectadas por año, probablemente haya otros casos en el mundo. Ahora hay un alerta (mundial) se empiecen a detectar casos así”, enfatizó el investigador, y remarcó que el caso bajo estudio en Buenos Aires, “no se ha confirmado los resultados por PCR”.

Por otra parte, Docena desmitificó el llamado reservorio de este virus, que no es el mono, como mal lo indica su nombre. “Está mal llamado el virus, el mono se pudo infectar por contacto con roedores. El reservorio son los roedores. Me llama la atención que lo llamen viruela del mono. A ver si empiezan a matar a los monos y no tiene nada que ver”, insistió el bioquímico. Y recalcó: “Es más probable que los contagios en humanos se hayan dado por contacto con roedores y no con monos”.

Insistiendo en que esta viruela es muy diferente de los coronavirus, Docena puntualizó: “No tiene nada que ver con coronavirus, que es un virus con ARN y este tiene ADN. No tiene síntomas respiratorios, sino que es por piel. (Causa un) cuadro similar a la gripe, se inflaman los ganglios y después aparecen estos síntomas en la piel. No hay una neumonía. Es bastante parecido al virus de la varicela”, subrayó Docena, añadiendo que sólo se puede determinar el contagio por análisis de PCR.

“La incubación tiene un poquito de más tiempo que (la del coronavirus), es de unos 15 días para que empiece a manifestarse. El cuadro grave es muy poco usual. En 15 días debería limitarse solo, desaparecen estas lesiones de piel y no pasa absolutamente nada”, destacó Docena, apuntando a la muy escasa cantidad de casos fatales por esta enfermedad.

Sobre el final de la entrevista, Docena reveló que ya existe una vacuna que protege contra la llamada viruela de mono. “Este es un virus parecido a la viruela o varicela. De hecho, la vacuna contra la viruela protege contra este virus. Lo que pasa es que ya no se vacuna más desde los años 80s. No se vacuna más, porque no existe más ese virus, que desapareció por la vacuna”, recordó.

“Si aumentan los casos tenemos la solución a mano de dar dosis de vacunas. La vacuna está y sabemos que funciona”, aseveró el investigador.

Finalmente, Docena se mostró a favor del aislamiento de las personas que efectivamente se contagiaron de este virus, pero no de los contactos estrechos. “La persona que dio positivo tiene que estar aislada para evitar contagiar a personas sanas. Pero no hay que volver de nuevo a aislar a familias y personas que están en contacto directo”, concluyó.