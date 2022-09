Aclaran que “no hay una cura para el cáncer, sería una panacea”

BUENOS AIRES. Centrados en diferentes tipos de cáncer, pero teniendo a la inmunoterapia como protagonista, tres equipos de científicos del CONICET y Cáncer con Ciencia de Fundación SALES vienen desarrollando trabajos para encontrar tratamientos innovadores para la cura del cáncer.

La inmunoterapia se centra en la activación del sistema inmunológico para que el organismo reaccione contra las células cancerosas y así erradique la enfermedad. Hoy representa el blanco terapéutico más prometedor contra el cáncer, según las principales publicaciones científicas.

En relación al tema, el Noticiero Central de MisionesCuatro habló con Jorge Sethson, director de Comunicación de la Fundación Sales, quien aclaró que se trata de una investigación que tiene casi 30 años y que “llegó a buen término”. Los estudios son un acuerdo con Conicet que aporta científicos de alta calidad y la fundación financia gastos que el Estado no está en condiciones de hacer”, agregó.

En ese sentido, el periodista explicó que “la vacuna es terapéutica, muchas veces se piensa que uno se la puede dar como la de la gripe y no”. Son tratamientos para personas con determinados estadios de melanomas, “con pocas chances de una solución eficaz, se la ópera y se aplica la vacuna anti melanoma y la sobrevida se quintuplica”.

Actualmente, “Cáncer Conciencia” de Fundación SALES cuenta con más de 145 mil donantes individuales que aportan dinero mensualmente. Esto, permite estabilidad en los ingresos para financiar “investigaciones carísimas” con materiales e instrumentos importados.

Consultado sobre las pruebas en pacientes, Sethson dijo que Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó pruebas en pocas personas para determinar las reacciones. “primero se aplica en animales y luego en pacientes para ir viendo que la vacuna sirve para la enfermedad, pero no crea otros problemas”, aclaró el periodista. “Los resultados fueron muy buenos”, agregó.

Finalmente, Sethson aclaró que “la cura del cáncer en general, no creo que nadie la esté buscando, sería una panacea. En todo el mundo se multiplicó la investigación y nosotros estamos trabajando en algunos canceres en particular. No hay una cura para el cáncer y no creo que se esté buscando”, cerró.

Las investigaciones de Fundación SALES son publicadas en la página web cancerconciencia.org.ar . Además, está disponible el número de teléfono 0810-333-0045 para donaciones.