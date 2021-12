Advierten que la aparición de nuevas variantes se debe a la “población no vacunada”

POSADAS. Si bien, en los últimos meses con las flexibilizaciones implementadas parecía ser que la pandemia de a poco llegaba a su fin, ahora surge una nueva variante que pone en jaque al mundo. “La aparición de una nueva variante era esperada debido a la cantidad de población no vacunada, principalmente en los países pobres”, aseguró.

No obstante, señaló que existe la posibilidad que en los próximos meses surja una nueva variante en Europa, y ante este temor, se intensifican los análisis genómicos.

“Los países de África son los menos vacunados porque no hay una distribución equitativa de las vacunas, que están concentrada en los países centrales”, explicó. En ese sentido sostuvo que el hecho de que Argentina no tenga vuelos directos a la zona de peligro permitirá que no haya circulación comunitaria en el corto plazo.

Por otro lado, sostuvo que la variante Delta recién se está empezando a sentir en Argentina, además añadió que las vacunas son menos efectivas contra esta cepa del coronavirus.

Respecto a la variante Òmicron, indicó que hasta el momento no hay demasiados datos sobre cómo actúa en el sistema inmune o la gravedad que implica, aunque se comprobó que es más contagiosa que las demás cepas.

“Pareciera que no es más grave que la Delta por los datos clínicos de Sudáfrica, pero igual hay que estar atentos”, comentó. Asimismo, anticipó que se están adaptando todas las vacunas a las nuevas variantes.

“Si no nos cuidamos va a seguir aumentando y la pandemia no terminó y la hacemos nosotros con nuestros comportamientos”, resaltó.