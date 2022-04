Afirman que el dolor de cabeza afecta a más de la mitad de la población mundial

Foto ilustrativa vía Télam

Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) publicaron en la revista científica The Journal of Headache and Pain una revisión de 357 publicaciones, realizadas entre 1961 y fines de 2020, donde consideraron que el 52% de las personas se ven afectadas por cefaleas cada año, el 4,6% sufre este malestar durante 15 días o más al mes, un 14% migraña y el 26% un dolor de cabeza de tipo tensional, informó el portal Télam.

Para su análisis tuvieron en cuenta artículos que informaban principalmente sobre adultos de entre 20 y 65 años y algunos que incluían a adolescentes, niños y personas mayores de 65.

Todos los tipos de cefaleas fueron más frecuentes en las mujeres que en los hombres, sobre todo las migrañas, 17% en ellas frente al 8,6% en ellos, y los dolores de cabeza durante 15 o más días al mes, 6% frente al 2,9%, detalló la agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas).

“La prevalencia de los trastornos de cefalea sigue siendo alta en todo el mundo. Más de la mitad de las personas tienen dolor de cabeza cada año, y casi el 5% más de la mitad de los días de un mes”, explicó Lars Jacob Stovner, autor principal del trabajo de la NTNU.

Por su parte, los autores recogieron 12 informes el día anterior al estudio, donde estimaron que el 15,8% de la población mundial sufrió dolor de cabeza, y casi la mitad de esos individuos informaron de una migraña, con el 7%.

Los estudios de la carga mundial de la enfermedad, publicados de manera regular en The Lancet, ya establecían que la cefalea tipo tensión y la migraña eran la segunda y la tercera enfermedad más prevalentes del mundo, incluyendo todas las causas y no solo las neurológicas.

“En este nuevo trabajo se pone en contexto dicha información: son trastornos muy frecuentes, independientemente del territorio estudiado”, señaló David García Azorín, neurólogo en el Hospital Universitario Clínico de Valladolid.

Los científicos reconocieron que la mayoría de las publicaciones que revisaron procedían de países de renta alta con buenos sistemas sanitarios, por lo que puede que no todos los territorios se vean reflejados.

“Una mayor investigación en países de ingresos medios y bajos ayudaría a presentar una estimación global más precisa”, apuntaron.

Sin embargo, para obtener un mayor número de datos, tomaron muestras de participantes fuera de los entornos clínicos como empleados de empresas, estudiantes universitarios, personal de hospitales, entre otros.

“Al día de hoy es la enfermedad neurológica más prevalente y discapacitante entre la adolescencia y los 50 años”, indicó la directora del Centro de Adaptación Cerebral para la Migraña del Hospital Vall d’Hebron de España.

Los investigadores remarcaron que este estudio proporciona una base de referencia sobre cómo evaluar las tasas de cefaleas en todo el mundo y que las próximas investigaciones “podrían basarse en ella para mejorar los métodos de medición del éxito de intervenciones y terapias”.

Los estudios sobre la prevalencia de las cefaleas pueden variar mucho en sus métodos y muestras, lo que puede influir en la estimación del número global de casos registrados, advirtieron.

“Puede ser interesante en el futuro analizar las diferentes causas de estos dolores de cabeza que varían entre los grupos para orientar la prevención y el tratamiento de forma más eficaz”, concluyó Stovner.