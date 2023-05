Alerta nacional por circulación de bronquiolitis: Lo que hay que saber

Foto: Saber Vivir

La temporada de bronquiolitis se adelantó. Lo habitual es que su pico se produzca durante junio. En las últimas semanas los casos subieron más del 30%.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron el aumento de las consultas por cuadros respiratorios comenzó a observarse a principios de marzo.

En ese contexto, para saber más detalles sobre esta enfermedad, en el programa Turno Mañana que se emite por MisonesCuatro, se consultó sobre el tema con el Pediatra Infectólogo, Oscar López, quien desempeña sus tareas en el hospital pediátrico Fernando Barreyro.

“La bronquiolitis, que es una enfermedad producida en más de un 70, 80 por ciento de los casos por un virus que se llama virus insicial respiratorio. Es una enfermedad que afecta una, eventualmente dos veces en la vida, o sea que voy a tener bronquiolitis una vez solamente y que se da, sobre todo, en los recién nacidos hasta los dos, tres años. También se dan los adultos, en los ancianos, porque baja la inmunidad”, explicó el médico.

En ese sentido continuó: “la mayoría de las bronquiolitis pasan en su casa con algún tratamiento que puede indicar tu médico. Pero hay un grupo de niños que necesitan estar internados y que necesitan estar con oxígenos y, en casos más graves, necesitan estar con un respirador o con un ventilador más avanzado del oxígeno”.

“¿Cuáles son los signos de alarma que a mí me parece importante tenerlos en cuenta? cuando el niño está agitadito, pero, cuando empieza a comer, a tomar la teta o la mamadera, generalmente son lactantes, la mamá nota que le cuesta, que tiene que parar para descansar y volver a tomar la teta, o puede respirar y comer a la vez. Ese es el primer signo de alarma, es un signo donde va a tener que consultar inmediatamente y donde probablemente hasta le puedan indicar un apoyo de oxígeno en ese caso”, detalló López.

En esa línea agregó: “hay otros elementos como cuando el niño respira y empieza a hundir la pancita o lo que se llama los intercostales, o sea, entre las costillas, los papás van a notar que hunde eso, como que le cuesta respirar. Obviamente, si el niño cambia el color de la piel y se pone azulcito o muy pálido, son signos de alarma. Normalmente, eso ocurre entre el tercer y quinto día de evolución de la enfermedad”.

“Los niños empiezan el cuadro con un resfrío común como como moquito en la nariz y, en un lapso de dos o tres días, si ese resfrío, es parte de la bronquiolitis, va a empezar con agitación, chillido”.

“Puede haber fiebre, pero no es necesario. Generalmente, como es un proceso infeccioso viral, se acompaña con fiebre. También hay tos, al principio sea una tos seca, una tos que nosotros llamamos irritativa, como algo la irrita. Después del cuarto o quinto día de evolución, cuando los bronquios o los bronquiolos se empiezan a desinflamar, empiezan a mejorar el cuadro que lo hace solo, no necesita antibiótico, no necesita nada, ahí empiezan a tener una tos con catarro”, afirmó el especialista.

Advertencia nacional

Ante la consulta de la alerta nacional por circulación de bronquiolitis, respondió: “dos situaciones a tener en cuenta, una es que esta enfermedad ha aparecido antes de tiempo, mejor dicho antes de lo que epidemiológicamente suele ocurrir. Normalmente aparece a partir de junio, fines de mayo, junio empieza a circular el virus, ahora está circulando antes. Los virus nos están enseñando que pueden hacer muchas cosas”, explicó López.

“El año pasado tuvimos en enero casos de gripe A en nuestro hospital tuvimos niños que fallecieron por influenza. Entonces, los virus están, después de la pandemia, han cambiado lo que se llama su ritmo epidemiológico. Eso por un lado y, la otra gravedad, es lo que mencionaron y mencionó la Sociedad Argentina de la Pediatría, el déficit de pediatra que hay en el país. El pediatra está muy mal remunerado, estamos muy mal remunerados, eso hace que muchos médicos opten por no hacer pediatría u opten por hacer pediatría en la actividad privada y no en la actividad pública que no se acude a la mayoría de estos niños”, declaró el médico.