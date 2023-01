Alertan sobre consejos que dan “falsos nutricionistas”

Foto ilustrativa vía web

POSADAS. Este viernes, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Misiones, Florencia Córdoba, alertó sobre los “falsos nutricionistas” que aparecen en perfiles de redes sociales.

“Desde el Colegio de Nutricionistas tenemos la obligación de combatir el ejercicio ilegal de la profesión., y estamos abiertos a recibir diferentes denuncias que tengan que ver con el tema”, declaró.

“Esta semana llegaron al colegio dos advertencias, una, es que, en determinados medios de comunicación, personas no siendo nutricionistas dan recomendaciones y, al no ser nutricionistas ponen en riesgo a la población”, explicó Córdoba y también alertó sobre perfiles en redes sociales de personas que figuran como “nutricionista deportivo”.

Asimismo, afirmó que, en la página del Colegio de Nutricionistas hay un enlace del padrón de profesionales matriculados donde se pueden hacer consultas sobre los nutricionistas. “Si no aparece es porque no tiene la matricula activa, no están invitados para ejercer”, precisó.

“Si una persona se hace pasar por nutricionista, sin ser nutricionista, constituye un delito penal”, aseguró la profesional.