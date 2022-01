Apelan al “cuidado y concientización” para prevenir el cáncer de piel

POSADAS. El cáncer de piel se suele desarrollar en la piel expuesta al sol. Pero esta forma frecuente de cáncer también puede darse en zonas del cuerpo que normalmente no están expuestas a la luz solar. Una de las maneras de reducir el riesgo de padecerlo es limitando o evitando la exposición a la radiación ultravioleta (UV).

En ese contexto, Misiones Cuatro dialogó con Rosaura Sfier, la Presidente de Lalcec (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer) sede Posadas, quien al respecto declaró: “estamos en un verano bastante pesadito, donde Lalcec hace prevención y concientización del cáncer de piel. Nuestro pedido a la comunidad es que se cuiden, que no salgan después de las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, estoy viendo que hay gente que sale a caminar a esa hora”, manifestó Sfier.

En ese sentido, explicó: “El cáncer de piel no aparece porque tomé sol hoy o mañana, pueden pasar 10 o 15 años y aparece. No solo puede ser en la cara, también en los brazos y en cualquier parte del cuerpo, lo digo por experiencia”, expresó.

“Puedo hablar desde esa experiencia, apelando al cuidado, a la concientización, salir con gorrito, ponerse la crema para el dengue, para el sol y cuidarse en lo que más pueda”, agregó.

¿Cómo se manifiesta el cáncer de piel?

Ante esta consulta, Sfier respondió: “puede ser en una mancha, un color distinto, rojo o marrón, un lunar que tuve y luego aparece un poco oscuro, me pica, molesta, a veces no molesta, no se siente nada, pero el colorcito va cambiando. Entonces, necesito tener un espejo, mirar, pedir ayuda, a veces un lunar en la espalda puede ser un problemita”, detalló.

Por último, dijo que ante cualquier duda se debe consultar al dermatólogo para que pueda dar un diagnóstico.