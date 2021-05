Cáncer de Ovarios: el quinto cáncer más frecuente en las mujeres

Close up view of female hands holding sea-green ribbon. Ovarian cancer and gynecological disorders concept

POSADAS. El pasado 8 de mayo fue el Día del Cáncer de Ovario, en ese marco Carmen Alfonso, médica Endocrinóloga dialogó con Misiones Cuatro y explicó que el cáncer de ovario es una enfermedad muy frecuente, que corresponde al 5º cáncer que más afecta a las mujeres.

Por año en Argentina, alrededor de 2.300 mujeres adquieren esta enfermedad, mientras que en el mundo la cifra asciende a 250 mil.

“Tenemos una estadística que dice que el 75 por ciento de los casos se diagnostican tarde; y una de cada 72 mujeres argentinas padecen esta enfermedad y la edad de aparición suele ser en mayores de 55 años”, señaló la profesional.

Por otro lado, manifestó que esta enfermedad fue desentendida a causa de la pandemia, lo que contribuye a que la patología sea diagnosticada tarde. En ese sentido, Alfonso aclaró que en el cáncer de ovario las probabilidades de recuperación son muy altas si es detectado a tiempo.

Dentro de los principales factores de riesgo para adquirir esta enfermedad se encuentra los antecedentes familiares dentro de los canceres ginecológicos; tener más de 55 años, ya que es una patología que aparece después de la menopausia.

El sedentarismo, ser fumadora, la mala alimentación, la obesidad son otros puntos a considerar dentro de las causas que provocan este cáncer. Además, también existen las causas genéticas.

“No hay un examen para saber si tengo cáncer de ovarios o no, siempre es el control frecuente con el ginecólogo”, explicó Alfonso. También indicó que hay un riesgo en las mujeres que no fueron madres, o que no tomaron nunca anticonceptivos, o que tuvieron una menopausia tardía, o que la menstruación le vino de muy joven.

Respecto a los síntomas, la profesional explicó que en algunos casos, puede no haber síntomas, aunque dentro de los más frecuentes está el dolor abdominal en la zona baja; la constipación; pérdida de peso; falta de apetito. Asimismo, esta enfermedad no trae trastornos menstruales.

Finalmente, la endocrinóloga hizo hincapié en la importancia de realizarse un control anualmente.