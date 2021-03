Coronavirus: Misiones se encuentra en una “meseta alta”

POSADAS. Con respecto a los casos de Covid-19 en Misiones y la llegada de la segunda ola, el doctor Oscar López señaló: “en Misiones estamos en una meseta alta porque se mantienen el número de casos, no bajó mucho, puede ser una expresión de que está iniciándose la segunda ola”.

En ese sentido agregó: “el virus remerge, vuelve y sale a infectar, estas olas se ven después de las grandes fiestas, navidad y reuniones en las plazas. Se teme después de semana santa, por eso me parece correcto y conducente que se trate de evitar todo tipo de actividades”.

Además, el médico infectólogo dijo que empezaron a circular los virus respiratorios, no solamente el coronavirus.

“Hay otras enfermedades que están circulando que no todos son Covid y que para eso debe hacerse en la consulta”, manifestó el especialista.

Por otra parte, comentó que el año pasado no había ni siquiera gripe y ahora “están circulando otros virus que no son todos Covid, estamos detectando no con la frecuencia en el 2019 y 18, pero tampoco con la poca frecuencia que detectamos en el 2020”, declaró López.

En cuanto a las medidas de prevención, dijo que “Hay que ser determinante, evitar reuniones con más de 20 personas”, además del correcto uso de barbijo.

“Es necesario seguir usando barbijo aún al libre y estando vacunado. Sin ventilación el virus se mantiene”, precisó López.

“Es imprescindible que los niños vayan a la escuela. Los niños más chicos se comprobó que no son hipertransmisores”, señaló el infectólogo con respecto a la vuelta de las clases presenciales.

Vacunación

Por otra parte, López explicó que los mayores de 65 deben aplicarse la vacuna contra la gripe, el Covid-19 y la del neumococo. “Se recomienda esperar una semana entre una vacuna y otra”, aclaró el médico infectólogo.