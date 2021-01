Covid-19: Especialistas consideran que aún no es “prudente” recomendar la ivermectina

Pese a que provincias como Misiones, Chaco, Corrientes y La Pampa recomendaron su uso para tratamiento de pacientes con Covid-19 o en la prevención de personal de salud, especialistas advierten que la ivermectina no fue todavía aprobada por la Anmat para estos fines y que la evidencia científica aún no es suficiente para concluir su eficacia. Por tal motivo, solicitaron “no apurarse con esta indicación” y recordaron a la población que no debe “automedicarse”.

“La ivermectina es un antiparasitario que en teoría lo que haría es evitar la replicación viral, pero la realidad es que aún no hay información contundente para recomendarlo”, explicó Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) en diálogo con la agencia de noticias Télam



En ese sentido, recordó que “no está aprobado para prevención ni tratamiento por la Anmat ni recomendado por el Ministerio de Salud”.

Por su parte, el médico infectólogo y docente Pablo Scapellato aseguró que “hay que desalentar que las personas consuman ivermectina de modo autoprescripto, del mismo modo que no tienen que hacerlo con cualquier medicamento”.

En Misiones, a principios de mes el Ministerio de Salud de la Provincia autorizó su uso. De acuerdo con fuentes consultadas por Misiones Cuatro, se hizo una evaluación “a modo prueba” en pacientes que estaban internados en el Hospital de Fátima. Asimismo, señalaron que no se aconseja la automedicación.