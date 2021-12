Covid-19: Instan a completar el calendario de vacunación

POSADAS. Thelma Rottoli, Directora de Salud Zona Capital, dependiente del Ministerio de Salud Pública, recalcó la importancia de completar el esquema de vacunación del Covid-19: “estamos haciendo hincapié en lo que es segundas dosis, solicitamos completar los calendarios sobre Covid, para disminuir la circulación viral y poder seguir con las aperturas sociales”, declaró la funcionaria a este medio.

Señaló que muchas personas no se aplicaron la segunda dosis “por falta de tiempo”. “Todavía hay gente que no se aplicó la segunda dosis, por eso estamos insistiendo. Hay gente que por motivo de trabajo no puede acercarse y por eso tenemos los vacunatorios abiertos los sábados y otros domingos, para que los que tienen obligación laboral puedan acercarse”.

Y agregó: “muchos le restan importancia a la segunda dosis, pero es importante para continuar con el esquema, el año que viene seguramente comenzaremos con otro. Por eso es importante que se complete el primero”.

Consultada sobre cuál es el grupo etario que más se niega a recibir la vacuna dijo que son los jóvenes, “son más reticentes a vacunarse”, contó.

Con respecto a la tercera dosis dijo que los adultos mayores son los que más se acercan a recibirla.

Con respecto al stock indicó: “estamos con muy buen stock y nos van a mandar más. Se aplican Sputnik y AstraZeneca, depende del stock que tenemos”, declaró Rottoli.