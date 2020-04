Covid-19: murió un hombre de 44 años en Mendoza

MENDOZA. Murió otra persona en la capital Mendoza por el nuevo coronavirus y ya son cuatro las víctimas por esa enfermedad en esa provincia, en tanto que, las víctimas fatales ya son 55 en el país.

El Ministerio de Salud provincial confirmó el fallecimiento de un paciente que estaba internado en el hospital del Carmen. Se trata de un hombre de 44 años con nexo epidemiológico por haber estado en España.

Según Mdzol, es la persona más joven que murió en Mendoza por esa causa. Y es la segunda más joven en el país.

Según la información oficial, el hombre comenzó con síntomas el 27 de marzo, cuando presentó fiebre, dolor de cabeza y disnea y se interna inmediatamente. El día 30 pasó a Terapia Intensiva dando positivo de COVID-19 el pasado 1º de Abril.

Esta víctima, de la que no trascendió la identidad, no se encontraba dentro de los grupos de riesgo, es decir, no era fumador, trasplantado o inmuno suprimido, ni tampoco presentaba patologías previas.

Actualmente, hay 96 personas internadas en terapia intensiva en el país y 1.628 casos confirmados de infecciones con el nuevo coronavirus.