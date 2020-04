Cuarentena: advierten sobre la necesidad de “cambiar los pensamientos”

POSADAS. “No es una situación fácil, hay personas con mejores recursos para atravesar esta situación”, pero “es importante cambiar nuestros pensamientos” que “no ayudan”, comentó la psicóloga Natalia Falcone, en diálogo con MisionesCuatro sobre los efectos del encierro propiciado por la cuarentena obligatoria para frenar los contagios del nuevo coronavirus en el país.

“Hay mucha gente que por sentirse presa o coaccionada, quiere salir”, remarcó Falcone, para quien, la clave es no prestar atención a los pensamientos de naturaleza autodestructiva. “Tenemos pensamientos que nos están dando un mensaje. Si me digo a mi misma que estoy presa, probablemente voy a sentir la necesidad de salir”, remarcó.

En esta línea, para Falcone, hay que cambiar la perspectiva respecto de la cuarentena temporaria para evitar una ola de contagios de Covid-19, que harían colapsar el sistema sanitario. Hay que pensar “que estamos haciendo esto de manera voluntaria, estamos eligiendo quedarnos en nuestras casas porque esto es bueno”

“Es importante cambiar nuestros pensamientos. Una vez que reconozco que lo que me estoy diciendo a mí mismo/a, no me ayuda, puedo hablarlo con alguien. Es normal sentir eso. La angustia y el miedo, son normales. No hay que quedarse enganchados en esos pensamientos”, insistió.

Repreguntada, Falcone remarcó que “no existe una receta para sobrellevar el encierro, pero me parece no hay que quedarse enganchados con pensamientos (autodestructivos). Hay que aceptar lo que no se puede cambiar y encontrar una rutina o una actividad. Si nos quedamos enganchados con el sufrimiento y malestar, es el momento de encontrar ayuda”, añadió la psicóloga.

En este sentido, Falcone aclaró que “por video llamada o por whatsapp, seguimos manteniendo la atención de quienes nos necesitan”. Con esto remarcó que se puede mantener la psicoterapia a distancia, siempre que se resguarde la privacidad de las sesiones, a través de los medios que posibilita la tecnología.