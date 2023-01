Cuidados y recomendaciones para los chicos en verano

Young hipster father with his little son outside on green meadow, holding him high in the air. Sunny summer day.

POSADAS. El Dr. Guillermo Frada, pediatra y especialista en alergia, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro y brindó una serie de recomendaciones para los más pequeños.

“En el caso de los chicos que no son alérgicos la diferencia de temperatura y, sobre todo, ir a un lugar de playa o pasar el día, ahora con las vacaciones está en aumento, los expone a la posibilidad de un golpe de calor, o que se deshidraten”, explicó el especialista.

“Eso es lo que los padres tienen que tener en cuenta, no estar mucho tiempo en el auto parado, tomar mucho líquido, no necesariamente gaseosa, poner protector solar de 40 por lo menos, tratar de poner una remera y un sombrerito y no estar demasiado expuestos al sol. Eso le pasa a toda la población, independientemente que sean alérgicos”, detalló Frada.

Con respecto a los cambios de temperatura y los efectos en la salud indicó: “la salida de una temperatura a otra modifica bastante, hay una cosa que se llama rinitis vasomotora, que es cuando comienza a sangrarle la nariz y estornudar y se produce por la diferencia de temperaturas. Son los chicos que cuando se levantan estornudan, se congestionan y también con los cambios de temperaturas”, afirmó el médico.