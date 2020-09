Denuncian que no hay controles a taxistas en los ingresos a la provincia

POSADAS. La Secretaria General del sindicato S.U.Re.Mis, Sandra Barrios contó a Misiones Cuatro que esta situación se viene dando hace una semana y media.

“Aparentemente no hay controles, nosotros desde el comienzo de la cuarentena fuimos estrictos con el tema del protocolo para taxis y remises, tanto en el interior de la provincia cuando hacían viajes y sobre todo cuando van a otras provincias”, declaró.

Asimismo, dijo que no les realizan hisopado a las personas que se movilizan en taxis: “está a la vista que no tuvimos un solo caso ni siquiera con síntomas de un taxista o remisero. El tema es que hace una semana y media, cada vez que llevan pasajeros hasta Ituzaingó o traen pasajeros al regreso, no se les hace ningún hisopado ni quedan en cuarentena y eso sí que es preocupante, porque, no sabemos en qué situación está ese pasajero”, expresó Barrios.

En ese sentido detalló: “si van con pasajeros a metros del arco hay un puesto que los registra y les dan dos horas para regresar, ahí no hay mayores inconvenientes porque vuelven con la orden de no bajar del auto. El tema es cuando tienen que ir a buscar al pasajero”, precisó la dirigente.

Además, señaló que hay personas que ingresan a la provincia y tampoco se les hace los controles correspondientes. “Me comuniqué con seguridad vial, los que hacen controles de la policía, ellos estaban al tanto, pero en el caso que salieran que llevaran pasajeros hasta Ituzaingó y volver con el auto sellado, como decimos nosotros, pero no estaban al tanto que estaban trayendo pasajeros. Inclusive, hay particulares que vienen a hacer sus compras acá, visitar a los familiares y tampoco se les está haciendo el control, ni el hisopado ni cuarentena”, relató Barrios.