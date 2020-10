Destacan la importancia de realizarse espirometrías para detectar problemas respiratorios

POSADAS. Carlos Loizaga, neumonólogo (MP1647) sostuvo que es importante realizarse espirometrías para detectar problemas y patologías respiratorias, algunas de las cuales pueden ser graves y/o crónicas. “Es un método rápido, sencillo, de 10-15 minutos, indoloro y es el estudio básico del aparato respiratorio”, explicó el médico.

En diálogo con MisionesCuatro, Loizaga explicó que “en primer lugar” pondría “a los fumadores” como los que deben realizarse la espirometría. En particular, los mayores de 45 años. “Con una espirometría me puedo anticipar al daño ocasionado por el tabaco”, puntualizó el neumonólogo.

“El pulmón es un órgano con mucha capacidad de reserva. Para empezar, tenemos dos. Puedo tener una capacidad respiratoria reducida en un 20 o 30%, y no tener ningún síntoma”, comentó Loizaga, comparando esta situación con la de los hipertensos.

“Puedo tener una reducción en la capacidad respiratoria pero no me doy cuenta porque no uso habitualmente, toda la capacidad respiratoria. Puedo tener en los dos pulmones 5 litros de capacidad y en la espirometría me da 4 litros, y eso no me da síntomas”, puntualizó.

Según Loizaga, la espirometría ayuda a detectar asma, broncoespasmos, EPOC y todas las enfermedades obstructivas. Como así también los problemas ocasionados por el tabaco, que son muy graduales y empiezan a manifestarse tras décadas del inicio del consumo de cigarrillos.