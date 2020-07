Durante la cuarentena, el 80% de los argentinos subió de peso

Una encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición reveló que el 80% de los argentinos aumentaron de peso durante la cuarentena.

De sondeo participaron alrededor de 5.500 adultos, de 18 a 70 años de todo el país. El informe señala que casi 6 de cada 10 argentinos (56,9%) admitieron haber subido de peso durante la cuarentena.

Entre quienes subieron de peso, la mayoría (el 78,5%) aumentó de uno a tres, mientras que el 18% subió de tres a cinco, y un 3,5% de los consultados tildaron en el cuestionario online la opción de más de cinco kilos.

Además, el estudio arroja que casi 2 de cada 10 argentinos (18%) admitieron que aumentaron entre tres y cinco kilos.

“El aumento de peso no eso solamente por no hacer actividad física y comer otras cosas, también infiere no dormir adecuadamente y no tener una rutina”, explicó la licenciada en Nutrición Luciana Aressi, en declaraciones a Elonce TV.

En ese sentido, advirtió que existen otros efectos, como trastornos en el sueño.

En movimiento

Con respecto a la actividad física​, la encuesta arrojó que el 36,6% de los argentinos redujo su rutina, el 31,8% no realizó ningún tipo de ejercicio y el 17,5% mantuvo el nivel de actividad y la frecuencia que venía llevando previo a la cuarentena.

La actividad física y los ejercicios de moderada intensidad en pulsos, preservan o mejoran la salud en general, manteniendo y mejorando la masa muscular.